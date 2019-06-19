В Украине успешно испытали первую отечественную станцию радиоэлектронной борьбы

Украина

В Харьковской области прошли успешные испытания первого серийного образца станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М производства «ЦКБ «Протон» (входит в состав государственного концерна «Укроборонпром»).

Во время испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задание подавления системы радиосвязи «условного противника».

Автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М способна дезорганизовать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров, а также блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в т. ч. созданных специально для работы в условиях активных радиопомех.

Таким образом, констатируют в «Укроборонпроме», украинская армия получила мощный инструмент, который позволяет полностью «отрезать» связь передовым подразделениям противника. Это означает, что враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями.

Напомним, неделей ранее в Украине завершились испытания отечественного ракетного комплекса «Ольха», которые продолжались с конца мая. В ближайшее время может быть взят на вооружение ВСУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter