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Нагадала цыганка: известная телеведущая ждет третьего ребенка (фото)
Известная актриса и телеведущая Тала Калатай, которая в апреле этого года во второй раз вышла замуж, скоро снова станет мамой. Она счастлива в новом браке и ждет третьего ребенка. Радостной новостью Тала поделилась на своей странице в Instagram, разместив семейное фото с мужем, дочерью и сыном. Она призналась, что скоро их семья станет больше.
Новый брак и ребенка ведущей нагадала цыганка. Но тогда она не придала этому значения.
«Прошлым летом мне на парковке встретилась цыганка, возникла из неоткуда, сказала, что я скоро продам дом, который продаю, выйду второй раз замуж и рожу ребенка, даже пол сказала… Я, конечно, не поверила, ответила — денег не дам и вообще, вы напугали мне детей (в машине была Маня с подружкой)», — рассказала Тала, в планы которой на тот момент входила только продажа дома.
«Я — человек, который действует по распланированному сценарию. Но у Вселенной были СВОИ планы, которые перевернули всю мою реальность. Я таки вышла замуж. Я вам скажу, не без удовольствия. И да, нас скоро будет больше!!! ТРОЕ!!! ТРОЕ детей, к этой цифре я все пытаюсь привыкнуть», — призналась будущая многодетная мать.
Напомним, избранником Талы стал грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили, который ради любимой переехал в Киев и начал здесь все с нуля.
Тала Калатай запомнилась многим своими ролями в сериалах «Леся + Рома», «Доярка из Хацапетовки», «Домашний арест». Сейчас она ведет программу «Новый день» на телеканале «Прямой».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, жена музыканта Сергея Бабкина Снежана родила третьего ребенка. Мальчику дали редкое имя — Елисей.
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