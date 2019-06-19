Нагадала цыганка: известная телеведущая ждет третьего ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Тала Калатай, которая в апреле этого года во второй раз вышла замуж, скоро снова станет мамой. Она счастлива в новом браке и ждет третьего ребенка. Радостной новостью Тала поделилась на своей странице в Instagram, разместив семейное фото с мужем, дочерью и сыном. Она призналась, что скоро их семья станет больше.

Новый брак и ребенка ведущей нагадала цыганка. Но тогда она не придала этому значения.

«Прошлым летом мне на парковке встретилась цыганка, возникла из неоткуда, сказала, что я скоро продам дом, который продаю, выйду второй раз замуж и рожу ребенка, даже пол сказала… Я, конечно, не поверила, ответила — денег не дам и вообще, вы напугали мне детей (в машине была Маня с подружкой)», — рассказала Тала, в планы которой на тот момент входила только продажа дома.

«Я — человек, который действует по распланированному сценарию. Но у Вселенной были СВОИ планы, которые перевернули всю мою реальность. Я таки вышла замуж. Я вам скажу, не без удовольствия. И да, нас скоро будет больше!!! ТРОЕ!!! ТРОЕ детей, к этой цифре я все пытаюсь привыкнуть», — призналась будущая многодетная мать.

Напомним, избранником Талы стал грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили, который ради любимой переехал в Киев и начал здесь все с нуля.

Тала Калатай запомнилась многим своими ролями в сериалах «Леся + Рома», «Доярка из Хацапетовки», «Домашний арест». Сейчас она ведет программу «Новый день» на телеканале «Прямой».

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