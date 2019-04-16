Шоу-бизнес

Известная телеведущая во второй раз вышла замуж (фото)

Известная телеведущая и актриса Тала Калатай во второй раз вышла замуж. Она официально оформила отношения с грузинским бизнесменом Лашей Шихашвили. Радостным событием ведущая поделилась в сети, опубликовав фото с росписи.

Пара заключила брак в столичном сервис-центре «Готово». Молодожены решили провести церемонию без пафоса. Жених пришел в костюме, футболке и кроссовках, невеста — в футболке и сарафане цвета мяты, белых кедах.

«Очень камерно, только с самыми близкими и эта та свадьба о которой я мечтала», — написала Тала.

Напомним, ранее Тала была замужем за продюсером Андреем Слободяном. Пара прожила в браке 15 лет и развелась в прошлом году. У них есть двое детей: дочь Мария и сын Макар.

Роман с Шихашвили ведущая первое время не афишировала, пара сначала поддерживала отношения на расстоянии. А в последнее время решили все же жить в Киеве.

Тала Калатай запомнилась многим своими ролями в сериалах «Леся + Рома», «Доярка из Хацапетовки», «Домашний арест». Сейчас она ведет программу «Новый день» на телеканале «Прямой».

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