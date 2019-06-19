«Заря» узнала соперников в квалификации Лиги Европы

Спорт

В среду, 19 июня, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Украину будет представлять луганская «Заря».

Подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в третий раунд отбора еврокубкового турнира в противостоянии с победителем пары «Будучность» (Черногория) — «Транс» (Эстония). Первый поединок луганчане 25 июля проведут в гостях, ответный — 1 августа дома.

Отметим, что «Заря», финишировавшая в чемпионате Украины на пятом месте, все домашние встречи квалификации Лиги Европы проведет на «Славутич-Арене» в Запорожье. А вот где луганчане будут принимать соперников в случае выхода в групповой турнир, станет известно после визита в Украину представителей УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Заря» еще под руководством Юрия Вернидуба прошла в третьем отборочном раунде Лиги Европы португальскую «Брагу» (1:1 — дома и 2:2 — в гостях), а в раунде плей-офф едва не выбила из турнира немецкий «Лейпциг» (0:0 — на своем поле и 2:3 — на выезде).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Зари» стал чемпион Германии.

Фото uefa.com



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