- 15:05 Гибель Дмитрия Тымчука: появилось видео с места происшествия
- 15:00 На Донбассе взорвали инкассаторское авто: первые детали
- 14:53 Гибель Дмитрия Тымчука: в полиции озвучили первые версии
- 14:46 Катастрофа MH17: следователи назвали имена 4 подозреваемых
- 14:43 Гибель Дмитрия Тымчука: две очевидные странности
- 14:43 Нагадала цыганка: известная телеведущая ждет третьего ребенка
- 14:34 Украинские компании больше не должны продавать валютную выручку НБУ: как это отразится на гривне
- 14:21 Один из главных врагов Кремля в Украине: кто такой Дмитрий Тымчук
- 14:02 Не мог военный так "застрелиться": что пишут в сети о гибели Дмитрия Тымчука
- 14:02 В Киеве сын избил мать и нанес смертельную травму ее мужу
- 13:59 Гройсман подписал постановление, обеспечивающее низкие тарифы для населения на новом рынке электроэнергии
- 13:54 В Украине успешно испытали первую отечественную станцию радиоэлектронной борьбы
«Заря» узнала соперников в квалификации Лиги Европы
В среду, 19 июня, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Украину будет представлять луганская «Заря».
Подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в третий раунд отбора еврокубкового турнира в противостоянии с победителем пары «Будучность» (Черногория) — «Транс» (Эстония). Первый поединок луганчане 25 июля проведут в гостях, ответный — 1 августа дома.
Отметим, что «Заря», финишировавшая в чемпионате Украины на пятом месте, все домашние встречи квалификации Лиги Европы проведет на «Славутич-Арене» в Запорожье. А вот где луганчане будут принимать соперников в случае выхода в групповой турнир, станет известно после визита в Украину представителей УЕФА.
Напомним, что в прошлом сезоне «Заря» еще под руководством Юрия Вернидуба прошла в третьем отборочном раунде Лиги Европы португальскую «Брагу» (1:1 — дома и 2:2 — в гостях), а в раунде плей-офф едва не выбила из турнира немецкий «Лейпциг» (0:0 — на своем поле и 2:3 — на выезде).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Зари» стал чемпион Германии.
Фото uefa.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!