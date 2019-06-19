Легкий рецепт домашнего мороженого: быстро и вкусно, не требуется мороженица (фото)

Стиль жизни

В зной мороженое — настоящее спасение! Кроме того, дети и взрослые обожают это лакомство за превосходный вкус. В продаже сегодня десятки разных сортов мороженого — глаза разбегаются. Но лучшее, конечно же, домашнее мороженое. Многих хозяек, правда, отпугивает миф, что приготовить такое лакомство сложно, а кроме того, не обойтись без специальных приспособлений — например, мороженицы. Но кондитер из Чернигова Валентина Веревкина считает иначе и предлагает читателям «ФАКТОВ» воспользоваться простым рецептом.

— С удовольствием поделюсь рецептом ягодного мороженого, — говорит Валентина Веревкина. — Оно вкусное, а главное — натуральное и полезное.

Домашнее сливочно-ягодное мороженое Для приготовления десяти порций мороженого понадобится полкилограмма сезонных ягод, 70−100 граммов сахара, 500 граммов сливок 33−35-процентной жирности.

Ягоды смешать с сахаром. Чем они кислее, тем больше используйте сахара. Но кислинка при этом должна хорошо чувствоваться. Взбейте смесь в блендере. Сливки взбейте до мягких пиков. Смешайте с ягодами и поместите в морозилку. Через 5−6 часов мороженое готово. Приятного аппетита!

— Также очень вкусное лакомство — клубнично-лаймовый сорбет, — продолжает Валентина Веревкина. — И его рецепт не является сложным. Сорбет — лакомство более легкое и менее калорийное, нежели мороженое.

Клубнично-лаймовый сорбет Для приготовления десяти порций сорбета подготовьте 500 граммов клубники, 50 граммов сахара, цедру одного лайма и свежевыжатый сок половинки лайма. Все это взбить блендером и заморозить в течение 5−6 часов.

— Детям нравится мороженое на палочке. Его можно приготовить в домашних условиях?

— Конечно. Сегодня в продаже есть специальные пластиковые формы для мороженого. Залив в них смесь, заморозьте ее на 5−6 часов. Затем достаньте из морозилки. Поместите форму под струю горячей воды -- и мороженое легко «выйдет» из нее.

— Какие ягоды особенно вкусны в мороженом?

— Практически все: клубника, малина, красная и черная смородина, вишня, черника. Я даже из крыжовника пробовала приготовить мороженое. Оно для тех, кто любит кислинку, Такое мороженое требует большего добавления сахара. Используйте для приготовления мороженого и сорбетов и фрукты. Например, абрикосы и персики. А в сезон арбузов и дынь, приготовьте холодные лакомства на их основе.

— Несколько лет назад я посетила кулинарную лабораторию всемирно известного немецкого повара Сэнди Бома, где он угощал меня своим необычным мороженым. Например, лавандовым со сливовым вином, шафрановым с карамелизированным апельсином, свекольным с кориандром, лаймовым со сладким чили и даже мороженым с козьим сыром, инжиром и трюфельным маслом… А какое необычное сочетание вкусов в ходе экспериментов вы открыли для себя?

— Недавно я приготовила «Изумрудный торт» на основе шпината и клубники. Он очень вкусный и красивый. Вот его рецепт.

«Изумрудный торт» красивый и вкусный

«Изумрудный торт»

Для приготовления торта возьмите 200 граммов шпината, 160 миллилитров растительного масла, 2 яйца, 160 граммов сахара, чайную ложку ванильного экстракта, цедру одного лимона, 2−3 столовые ложки лимонного сока, 12 граммов разрыхлителя, 200 граммов муки.

Для крема понадобится 250 граммов сливочного сыра, 250 миллилитров сливок 33−35-процентной жирности, 100 граммов белого шоколада или сахарной пудры.

Для приготовления мусса возьмите 250 граммов пюре клубники, вишни или малины, 250 граммов сливок 33−35-процентной жирности, 80−100 граммов сахара, 10 граммов желатина и 60 граммов воды.

Приготовление бисквита. Смешиваем муку и разрыхлитель. Шпинат вместе с растительным маслом, соком и цедрой лимона блендируем в однородную массу. Отдельно взбиваем яйца с сахаром в пышную пену. В яичную массу вмешиваем шпинатную и просеиваем муку. Аккуратно вымешиваем силиконовой лопаткой. Так как бисквит получается очень нежным, лучше одновременно выпекать два коржа в разных формах (диаметр 16−17 см). Выпекаем при температуре 180 градусов до готовности, ее проверяем деревянной шпажкой.

Крем готовим так. Охлажденный сыр взбиваем с растопленным шоколадом (растопить максимум до 40 градусов и охладить до 28−30 градусов) или сахарной пудрой, продолжая взбивать, добавляем холодные сливки. Взбиваем до однородной массы, гладкой и плотной.

Мусс готовится следующим образом. Желатин замочить в холодной воде до набухания. Блендируем ягоды с сахаром. Холодные сливки взбиваем до мягких пиков. Вмешиваем сливки в ягодное пюре. Желатин подогреваем в микроволновой печи, импульсами по 5 секунд. Выливаем желатин в мусс и аккуратно размешиваем.

Сборка тортика происходит так.

Кондитерское разъемное кольцо по бокам устилаем ацетатной пленкой. Вниз кладем корж, по бокам помещаем половинки клубники, изнутри фиксируем их сливочным кремом, кремом также промазываем и корж, выливаем две трети мусса. Выкладываем второй шпинатный бисквит сверху, промазываем оставшимся кремом, выливаем остатки мусса и украшаем клубникой и бисквитной крошкой.

— Если у вас мало времени для приготовления такого торта, рецепт можно упростить, — говорит Валентина Веревкина. — Можно не делать суфле — торт и без него получится очень вкусным. Такой десерт — прекрасная идея для летнего чаепития. Он не только красивый и вкусный, но и, что важно, состоит из натуральных ингредиентов.

— Какой лучший комплимент для кондитера?

— Чистая тарелка после торта. Это значит, что тортик очень понравился!

Ранее Валентина Веревкина рассказала «ФАКТАМ» о том, как легко приготовить ягодный зефир в домашних условиях.

Кроме того, хозяйки могут взять на заметку рецепты вкуснейшего пирога с клубникой, а также модного десерта краффина, который представляет собой гибрид круассана и маффина.

Фото из альбома Валентины Веревкиной

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