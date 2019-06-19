Зеленский отличился странным заявлением о встрече Порошенко с Меркель (видео)

Политика

Во время визита в Германию 18 июня на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский странно отреагировал на вопрос журналиста о встрече Петра Порошенко и лидера ФРГ. Видео опубликовано на канале YouTube.

Во время вопросов от журналистов Зеленского спросили, что он думает о доказательствах присутствия российских танков, которые представили США на встрече с Порошенко и Меркель.

«Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально. Но на высшем уровне госпожа канцлер сегодня встречается с президентом Украины», — сказал Зеленский.

Напомним, после встречи с Зеленским Ангела Меркель подтвердила, что Германия прилагает усилия для возвращения делегации российского парламента к работе в ПАСЕ. Но при этом, по словам канцлера, ПАСЕ не стоит забывать о нарушениях со стороны России.

Также во время этого визита канцлер Германии заявила о готовности провести встречу в «нормандском формате» для урегулирования ситуации на Донбассе и сообщила, что подготовительная встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится уже 12 июля.

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