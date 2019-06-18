Мир

После встречи с Зеленским Меркель публично заявила о желании вернуть Россию в ПАСЕ

В Совете Европы сложилась неприятная для Украины ситуация — европейские дипломаты намерены вернуть делегацию российского парламента к работе в ПАСЕ. Об этом стало известно еще в начале июня.

А во вторник, 18 июня, во время пребывания в Германии президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

Меркель подтвердила, что Германия прилагает усилия для возвращения делегации российского парламента к работе в ПАСЕ и рассчитывает, что в ближайшее время будет иметь успех в этом. Но при этом, по словам канцлера, ПАСЕ не стоит забывать о нарушениях со стороны России.

«Мы имели различные попытки и подходим к завершению процесса. Надо искать и найти какой-то путь для возвращения России (для работы в ПАСЕ), но одновременно надо найти какой-то путь для того, чтобы они выполнили обязательства», — заявила она, добавив, что в Германии не вызывает сомнения незаконности действий России.

Напомним, Россия планирует включить в состав своей делегации в ПАСЕ депутатов от оккупированного Крыма и Севастополя.

Регламентный комитет ПАСЕ 3 июня принял проект резолюции, который играет на руку России, лишенной права голоса в Ассамблее после аннексии Крыма. Голосование по этой резолюции состоится в Страсбурге на сессии ПАСЕ 24—28 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для возвращения России в ПАСЕ требовалось принять два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии. Первое решение принято. Остался еще один шаг.

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