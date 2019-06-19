Оккупанты усиливают защиту Крымского моста: что происходит

Украина

Оккупанты намерены усилить патрулирование Керченского моста. Так, в Ярославской области судостроители завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.

Как сообщают российские СМИ, об этом 19 июня заявил советник директора Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин. По его словам, катера этого типа якобы предназначены для борьбы с подводными диверсантами.

На церемонии спуска на воду глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив, в том числе со стороны оккупированного Россией Крыма.

По словам оккупантов, в июле-августе на воду будут спущены еще три таких же катера, а с декабря 2019 года они заступят на боевое дежурство в Керченском проливе.

Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», — направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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