Происшествия

"Убил отца": на курорте в Турции арестовали украинца

В курортной Анталье (Турция) по подозрению в убийстве отца арестован турист из Украины. Ранее в Турции турист из России до смерти избил 57-летнего жителя Запорожья.

Как сообщает aa.com.tr, 23-летний украинец вместе с 80-летним отцом прибыл в Турцию 10 дней назад. В турецкой полиции предполагают, что молодой человек поссорился с отцом, начал его избивать и в конце концов убил.

Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть пожилого мужчины. Подозреваемого задержали, а его дело направили в суд.

По решению суда, украинец был арестован, его направили на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции на территории диппредставительства Саудовской Аравии убили журналиста Джамаля Хашогги.

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