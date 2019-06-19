«Никто лучше, чем мы, не знает дорогу в Евросоюз», — Петр Порошенко

Политика

Традиционные карпатские фестивали «Via Carpatia» и «Полонинське літо» ежегодно привлекают на Гуцульщину сотни тысяч туристов. В этом году в их рядах был и пятый президент Украины Петр Порошенко, посетивший вместе с семьей эти мероприятия. Он считает, что фестивали — доказательство того, что Украина живет, развивается и стремительно движется к своей европейской цели. «Чрезвычайно важно, чтобы праздник „Полонинське літо“ обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел — Украина живет и движется в сторону Европейского союза!» — заявил Порошенко. В ходе своей поездки пятый президент также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворовня Ивано-Франковской области и поздравил прихожан с праздником Троицы: «Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти пять лет нашего единения, развития и созидания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. Мы приняли закон, который защищает наш язык, — и в этом есть значительный вклад наших депутатов. Мы практически с нуля создали Вооруженные Силы Украины. Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед». Во время форума Центральной и Восточной Европы «Via Carpatia — 2019», который состоялся в Верховине Ивано-Франковской области по инициативе народного депутата Николая Княжицкого, Петр Порошенко вручил почетную награду украинскому поэту, переводчику, издателю Ивану Малковичу. По его словам, в 2018 году в Украине выдали наибольшее количество украиноязычных книг за всю ее тысячелетнюю историю. При этом Малкович подчеркнул: «Люди, которые защищают украинскую культуру, которые защищают украинское в Украине, должны быть в парламенте — и их должно быть много». В свою очередь Петр Порошенко признался: «Я сегодня слышал много слов поддержки и хочу сказать, что мы будем и дальше продвигать нашу страну вперед на пути в Евросоюз и НАТО. Чтобы каждый украинец чувствовал себя частью гордой европейской нации… Единение вокруг команды „Европейской солидарности“ („ЕС“) — это гарантия того, что Украина больше никогда не вернется к российской империи!».

«Партия существенно обновила кадровый состав и делает ставку в том числе на лидеров местных общин»

«Команда „Европейской солидарности“, которая идет в Верховную Раду, имеет лучший список и лучших кандидатов среди всех участников выборов. Почти половина из них — те, кто не был ни в этом парламенте, ни в правительстве, но всю свою жизнь посвятил построению нашего государства и его защите: волонтеры, добровольцы. Это абсолютно правильное сочетание опыта и новых лиц», — об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в ходе поездки в Ивано-Франковскую область, где представил своих соратников. По его словам, четыре из пяти кандидатов в мажоритарных округах Ивано-Франковской области от «Европейской солидарности» — это представители местного самоуправления. «Наша партия существенно обновила кадровый состав и делает ставку в том числе на лидеров местных общин», — подчеркнул Петр Порошенко.

Стоит отметить, что данная тенденция соблюдена «ЕС» и при формировании партийного избирательного списка. В частности, половина недавно презентованного списка кандидатов от «Европейской солидарности», которые имеют все шансы быть избранными в Верховную Раду, — это новые лица или люди, которые никогда не были в Верховной Раде. Например, волонтер и основатель организации «Госпитальеры» Яна Зинкевич, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, легендарный командир 95-й бригады, а теперь командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, волонтер, певица, кандидат политических наук и политолог-международник София Федина, блогер, которого знают не только в Украине, но и в России, где он развил настоящую информационную войну, разоблачая российскую агрессию для простых россиян, Андрей Карпов, ветеран, участник боев за Донбасс Алексей Петров, лидер молодежной организации «ЕС» Динара Габибулаева и многие другие.

После обнародования топ-50 кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе Порошенко написал в своем Telegram-канале: «50 опытных профессионалов, эффективных менеджеров, звезд в своей сфере. Половина из них — новые лица. Я рад, что у нас около 30 процентов женщин в проходной части списка». Что, собственно, еще раз подчеркивает европейскость избирательного списка «ЕС», ведь достойное представительство женщин в парламенте является одним из основополагающих правил Евросоюза.

Примечательно, что около трети кандидатов были включены в список по итогам праймериз, проведенных общественной организацией «Справа громад». Каждый желающий поучаствовать в отборе мог прислать свой профайл на электронный адрес организации и спустя сутки, отведенные для голосования, увидеть результат. Этой возможностью воспользовались более двухсот сограждан — политиков, активистов, лидеров общественных мнений, представителей малого и среднего бизнеса. Около 80 потенциальных кандидатов успешно прошли праймериз, набрав менее 20 процентов голосов против. Все они — известные и бескомпромиссные борцы за независимость страны, патриоты Украины, за плечами которых реальные достижения.

«Никто лучше, чем мы, не знает дорогу в Евросоюз. Тот, кто умеет водить машину, знает, что гораздо надежнее ехать, когда у тебя работает GPS-навигатор. Хочу подчеркнуть, что наша команда не является оппозицией. И там, где нужно объединить весь украинский парламент, чтобы двигать Украину вперед в европейское будущее, мы с единомышленниками станем стержнем этого процесса. Но там, где кто-то попытается изменить, затянуть нас назад, будет лишь говорить о том, что мы идем в ЕС, но ничего не делать для этого, как это было на протяжении предыдущих двадцати трех лет, — мы будем первыми, кто защитит движение вперед, защитит европейское будущее Украины», — заявил Петр Порошенко, представляя команду своих единомышленников.

«Моя цель в парламенте — сделать так, чтобы не было реванша»

Волонтер и основатель организации «Госпитальеры» Яна Зинкевич своим приоритетом в парламентской деятельности называет противодействие реваншу пророссийских сил в Украине и борьбу за права дискриминируемых групп людей. Объясняя мотивы своего решения баллотироваться в Верховную Раду в команде Петра Порошенко, Яна Зинкевич напомнила о месседжах, которые в последнее время звучат в информационном пространстве: мол, Россия не контролирует оккупированные территории, что является оправданием преступлений Кремля, с Москвой необходимо договариваться. «Это просто ложь и провокация, это противоречит всей той работе на фронте, которую я делала в последние годы, — говорит медик-доброволец. — Поэтому моя цель в парламенте — сделать так, чтобы реванша не было, сделать так, чтобы не потерять наши достижения и наработки. Потому что за это мы заплатили жизнями тысяч бойцов, потерей здоровья тысяч людей, которые в той или иной степени участвовали в войне на востоке Украины, помогали бойцам и гражданскому населению».

Что же касается защиты прав и свобод дискриминируемых граждан, то Яна Зинкевич сказала: «Это моя личная боль, я принадлежу ко всем категориям граждан, которых дискриминируют: я ветеран, человек с инвалидностью, я женщина, мама, которая самостоятельно воспитывает ребенка. Я прекрасно понимаю проблемы каждой из этих категорий дискриминируемых лиц и знаю вопросы, которые уже сегодня можно решить. Наше общество должно стать толерантным и открытым для всех, кто хочет активно участвовать в развитии страны».

В свою очередь Петр Порошенко заверил, что «Европейская солидарность» в парламенте нового созыва будет поддерживать голосования за проевропейские законопроекты, но никогда не будет сотрудничать с представителями «пятой колонны Януковича», в каких бы фракциях они ни прятались. «Как пятый президент Украины готов абсолютно безоговорочно поддерживать направления европейской и евроатлантической интеграции. Речь идет о системном голосовании за все вопросы, касающиеся европейской и евроатлантической интеграции Украины. Но если новая команда будет тянуть нас назад в Россию, если она будет разрушать фундамент государственности, если она будет отменять закон о языке, децентрализацию, энергетическую независимость нашего государства, если будут попытки нанести удар в спину нашей армии, если будут предприниматься любые шаги, противоречащие евроатлантической интеграции, то мы будем категорически против», — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко: «Команда «Европейской солидарности» — это сочетание опыта и новых лиц»

О важности сохранения энергетической безопасности, развитии отечественных газового и энергорынков и их евроинтеграции говорила в эфире телеканала «Прямой» замминистра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции, волонтер Наталья Бойко, которая идет на парламентские выборы по списку партии «Европейская солидарность». «Пять лет у нас была очень четкая политика — мы максимально делали все для обеспечения энергетической безопасности и независимости от российского агрессора. Сейчас не только нельзя ослаблять позиции, начинать заигрывать в дискуссиях с россиянами о скидке на газ, которую они могут нам дать с барского плеча, нужно и дальше максимально держать направление на евроинтеграцию энергетического сектора», — уверена Наталья Бойко. При этом она напомнила о цене, которую заплатила Украина за скидку на российский газ, — это аннексия Крыма, война, оккупация Донбасса. «Я не хочу такой скидки, я хочу, чтобы Украина строила сильный, энергетически независимый сектор», — заявила Наталья Бойко.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Ахтем Чийгоз убежден в том, что «Европейская солидарность» идет в парламент, чтобы ежедневно укреплять веру соотечественников в Крыму в том, что Украина обязательно победит. При этом Ахтем Чийгоз подчеркнул: «Украинцы в оккупированном Крыму верят, что Порошенко вернет Крым в состав суверенной, независимой Украины».

Мир и безопасность гражданам Украины может гарантировать только членство Украины в НАТО. В этом уверена волонтер София Федина, которая намерена в будущей Верховной Раде сосредоточиться именно на продвижении европейской и евроатлантической интеграции. «Когда мы говорим о НАТО, то я хотела бы, чтобы люди осознали, что если бы мы были членами Североатлантического альянса, то один выстрел в украинского солдата означал бы выстрел во всех представителей альянса. И если бы за нашей спиной стоял надежный тыл наших союзников по НАТО, то Россия не посмела бы стрелять в наших бойцов», — так объяснила свое решение баллотироваться в парламент волонтер. «Многие говорят, что нам прежде всего нужны социальные законы. Ведь НАТО, ЕС, Томос, армию на хлеб не намажешь. Но я скажу так: когда Украина будет безопасной, сильной, экономически развитой страной, в которой будут действовать стандарты НАТО и ЕС, тогда у каждого из нас будет достойная пенсия, достойная зарплата и мы будем жить как полноценные европейцы», — уверена София Федина.

Фото c cайта «Європейська Солідарність»



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