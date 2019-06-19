Мультипараметрическое МРТ предстательной железы в медицинском центре Омега-Киев

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Магнитно-резонансная томография простаты — это неинвазивный метод диагностики и оценки структуры предстательной железы. Метод применяется с 1980 года. В то время МРТ не давала возможности отличить клинически значимые формы рака от незначимых, а больше использовалась для оценки распространения предварительно подтвержденного новообразования. Сегодня медицинские технологии напрямую зависят от развития науки. Достижения техники привели к появлению мультипараметрической МРТ. Диагностика позволяет оценить не только форму и структуру новообразования, а исследовать функциональные и физиологические отклонения.

Роль мультипараметрической МРТ в диагностике состояний предстательной железы

Преимущества метода диктуют его необходимость для полноценного обследования простаты. Мультипараметрическое обследование значительно повышает диагностическую ценность МРТ — стало возможным определить неактивные формы рака, доброкачественные образования, которые не снижают продолжительность жизни. Таким образом, уменьшается частота необоснованных биопсий, оперативных вмешательств.

Что показывает мультипараметрическое обследование?

Мультипараметрическая МРТ превосходит обычную томографию и считается необходимой для диагностики. С ее помощью можно определить локализацию и распространение патологического процесса:

анатомические и физиологические характеристики новообразования;

определение риска для здоровья и жизни пациента;

прогноз выживаемости;

стратификация риска рецидива;

целесообразность хирургического лечения, локальных методов терапии или проведения прицельной биопсии.

Диагностическое отделение медицинского центра «Омега-Киев» оснащено томографом экспертного класса — PHILIPS ACHIEVA 1.5 тесла 16ch, на котором возможно проведение мультипараметрического обследования и многофазной, контрастной диагностики. Врачи отделения работают по международным протоколам, имеют большой опыт в диагностике онкологических заболеваний.

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