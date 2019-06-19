Происшествия

В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже (видео)

Киевский районный суд Одессы арестовал иностранца, стрелявшего из пистолета на одном из одесских пляжей. Мужчина развлекался, стреляя из пневматического пистолета по металлическим банкам и пугая людей, отдыхавших на пляже. Он не реагировал на замечания, которые люди неоднократно делали стрелку, требуя прекратить стрельбу.

«Стрелявшего задержали правоохранители. Рассмотрев ходатайство, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Размер залога составляет более 150 тысяч гривен», — сказано в решении суда.

Как уточнили в полиции, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии, подвергая опасности отдыхающих, накануне устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Когда о происшествии сообщили очевидцы, сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции.

У него изъят пистолет и патроны к нему.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на пляже в Затоке несколько дней лежал труп дельфина.

Напомним, в начале июня отдыхающих в Одессе шокировала позеленевшая вода в Черном море. Теперь сообщается, что море практически очистилось от зелени.

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