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В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже (видео)
Киевский районный суд Одессы арестовал иностранца, стрелявшего из пистолета на одном из одесских пляжей. Мужчина развлекался, стреляя из пневматического пистолета по металлическим банкам и пугая людей, отдыхавших на пляже. Он не реагировал на замечания, которые люди неоднократно делали стрелку, требуя прекратить стрельбу.
«Стрелявшего задержали правоохранители. Рассмотрев ходатайство, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Размер залога составляет более 150 тысяч гривен», — сказано в решении суда.
Как уточнили в полиции, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии, подвергая опасности отдыхающих, накануне устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Когда о происшествии сообщили очевидцы, сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции.
У него изъят пистолет и патроны к нему.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на пляже в Затоке несколько дней лежал труп дельфина.
Напомним, в начале июня отдыхающих в Одессе шокировала позеленевшая вода в Черном море. Теперь сообщается, что море практически очистилось от зелени.
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