Поиски 11-летней девочки под Одессой: в полиции сделали тревожное заявление (фото)

Происшествия

В Украине продолжаются поиски несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, которая пропала в Одесской области. К операции привлекли служебных собак, обученных на поиск трупов. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Продолжаются поисковые мероприятия силами подразделений полиции и ГСЧС, общим составом более 250 человек. Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в ходе масштабной спецоперации по поиску пропавшей 13 июня в Ивановке под Одессой 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранители обнаружили на кладбище похороненного без гроба человека. В дальнейшем было установлено, что в райцентре без соответствующего разрешения похоронили человека, 1961 года рождения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter