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Поиски 11-летней девочки под Одессой: в полиции сделали тревожное заявление (фото)
В Украине продолжаются поиски несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, которая пропала в Одесской области. К операции привлекли служебных собак, обученных на поиск трупов. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Продолжаются поисковые мероприятия силами подразделений полиции и ГСЧС, общим составом более 250 человек. Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в ходе масштабной спецоперации по поиску пропавшей 13 июня в Ивановке под Одессой 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранители обнаружили на кладбище похороненного без гроба человека. В дальнейшем было установлено, что в райцентре без соответствующего разрешения похоронили человека, 1961 года рождения.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.