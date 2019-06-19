Бывший клуб Ярмоленко купил чемпиона мира за 38 млн евро

Спорт

Бывший клуб Андрея Ярмоленко дортмундская «Боруссия» официально объявил о переходе 30-летнего защитника «Баварии» Матса Хуммельса. Сумма трансфера футболиста, уже защищавшего цвета дортмундцев в 2008 — 2016 годах (306 поединков, 25 мячей), составила 38 миллионов евро, включая бонусы.

Чемпион мира в составе сборной Германии Хуммельс заключил с «Боруссией» трехлетний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

В футболке «шмелей» (так уж совпало, что hummel в переводе с немецкого означает «шмель») защитник дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок страны и два раза побеждал в национальном Суперкубке. Три года назад «Бавария» выложила за футболиста 35 миллионов в евровалюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Хуммельса помог «Баварии» уничтожить «Боруссию» в матче бундеслиги.

Фото ФК «Боруссия»



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