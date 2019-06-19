- 08:10 Депутат Негрич предлагает установить камеры наблюдения на спортплощадках возле школ
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Депутат Негрич предлагает установить камеры наблюдения на спортплощадках возле школ
Оборудовать спортивные площадки у столичных школ камерами наблюдения предлагает депутат Киевсовета Николай Негрич. По его словам, камеры уберегут имущество школы от вандалов.
«Летние каникулы — это время отдыха для детей. Но это не значит, что они не проводят время на территории школы, особенно когда там есть современная спортивная площадка. Обидно, что именно летом скамейки и тренажеры на таких площадках до ночи оккупированы шумными компаниями в нетрезвом состоянии. Поэтому установка камер — это важный шаг для безопасности города», — отметил Николай Негрич.
Негрич также убежден, что спортивные площадки должны освещаться 24 часа в сутки.
«Для всех желающих позаниматься у школы должно быть открытое пространство до 22:00. Для лета — это оптимальное время. После 22:00 — территория закрыта, а вандалов, которые могут устраивать там гулянки — должна зафиксировать камера. Спорт должен быть доступен каждому, и наша задача — сохранить те спортплощадки, которые мы установили за последние несколько лет», — отметил Николай Негрич.
Как известно, в Киеве в рамках программы «Бесплатный спорт доступен каждому» было установлено более 200 сооружений для занятий по воркауту. В прошлом году в столице даже прошли соревнования по этому виду спорта.
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