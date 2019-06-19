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Мир

Катастрофа MH17: в России отреагировали на результаты следствия

20:20 19 июня 2019 198
Сергей Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

В России назвали обвинения Совместной следственной группы (JIT) по делу MH17 в адрес трех россиян и украинца «абсолютно голословными». Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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В МИД страны-агрессора заявили, что JIT якобы пользуется «сомнительными источниками информации». В ведомстве отрицают, что РФ отказывается полноценно сотрудничать со следствием.

Как писали «ФАКТЫ», 19 июня Совместная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе малазийского пассажирского лайнера Boeing 777, обнародовала имена причастных к крушению лайнера.

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