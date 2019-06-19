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Катастрофа MH17: в России отреагировали на результаты следствия
В России назвали обвинения Совместной следственной группы (JIT) по делу MH17 в адрес трех россиян и украинца «абсолютно голословными». Об этом говорится в заявлении российского МИДа.
«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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В МИД страны-агрессора заявили, что JIT якобы пользуется «сомнительными источниками информации». В ведомстве отрицают, что РФ отказывается полноценно сотрудничать со следствием.
Как писали «ФАКТЫ», 19 июня Совместная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе малазийского пассажирского лайнера Boeing 777, обнародовала имена причастных к крушению лайнера.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...