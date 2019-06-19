Катастрофа MH17: следователи назвали имена 4 подозреваемых (видео)

Украина

Генерал-майор ВС России Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков и украинец Леонид Харченко признаны подозреваемыми в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом в среду, 19 июня, на пресс-конференции официально было объявлено Совместной следственной группой (JIT) в Нидерландах.

По данным следственной группы, первые трое — граждане России, ранее служившие в Вооруженных силах РФ и СССР, а Леонид Харченко — гражданин Украины без военного опыта. Они занимались поставками из России военной техники, в том числе установки «Бук», сбившей малайзийский «Боинг».

Все четверо фигурируют в опубликованном утром 19 июня новом докладе группы Bellingcat. По данным расследователей, последние трое состояли в разведывательной службе «ДНР», известной как «ГРУ ДНР», которая непосредственно подчинялась Гиркину. Сергей Дубинский, будучи подчиненным Гиркина, возглавлял «ГРУ ДНР», 2-м отделом этой организации руководил подчиненный Дубинского Олег Пулатов, а в состав 2-го отдела входил разведывательный батальон, которым командовал подчиненный Пулатова Леонид Харченко.

Игорь Гиркин/Стрелков, позывной «Стрелок»

Дата рождения: 17 декабря 1970 г

Место рождения: Москва, Московская область, РСФСР

Гражданство: Россия

Роль летом 2014 г: «Министр обороны ДНР»

Связь с MH17: Мы установили, что бывший полковник ФСБ Стрелков утром 18 июля участвовал в одном из опубликованных разговоров с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки «Бук» с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Поскольку большинство сепаратистов, имеющих отношение к сбитию MH17, были его подчиненными, вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке «Бука» из России. В полной версии доклада описано его тесное сотрудничество в середине июля 2014 года с Пулатовым и Харченко, которые оба предположительно обеспечивали охрану «Бука» возле места пуска.

Сергей Николаевич Дубинский, позывной «Хмурый»

Дата рождения: 9 августа 1962 г

Место рождения: Нескучное, Донецкая область, УССР

Город проживания: Ростов-на-Дону, Россия

Гражданство: Россия

Роль летом 2014 г: Глава «ГРУ ДНР», подчиненный Стрелкова. По официальным заявлениям Украины, также сотрудник российского ГРУ.

Связь с MH17: Несколько перехваченных телефонных переговоров говорят о том, что именно Дубинский запросил поставку боеготовой установки «Бук», чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного, и что 17 июля он лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Он также причастен к эвакуации «Бука» назад в Россию после сбития MH17. Кроме того, в полной версии доклада доказано, что Дубинский приказывал своим подчиненным осуществлять охрану «Бука» в районе места пуска к югу от Снежного, и что его группа могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника.

Олег Юлдашевич Пулатов, позывные «Гюрза» и «Халиф»

Дата рождения: 24 июля 1966 г

Город проживания: Ульяновск, Россия

Гражданство: Россия

Роль летом 2014 г: Глава 2-го отдела «ГРУ ДНР», подчиненный Сергея Дубинского

Связь с MH17: Олег Пулатов — бывший подполковник Вооруженных сил России, которого ранее опознали как человека под позывным «Гюрза», который упоминается в одной из прослушек. В полной версии доклада мы приводим новые подтверждения того, что человек с позывным «Гюрза» — действительно Пулатов, и что он, вероятно, был причастен к охране установки «Бук» на месте пуска к югу от Снежного.

Леонид Владимирович Харченко, позывной «Крот»

Дата рождения: 10 января 1972 г

Место рождения: Константиновка, Донецкая область, УССР

Гражданство: Украина

Роль летом 2014 г: С 6 июля — командир «разведывательного батальона Крота» во «2-м отделе ГРУ ДНР». До этого он был комендантом родного города Константиновка.

Связь с MH17: Харченко, как выяснилось, причастен к охране установки «Бук» в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку «Бука» из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию «Бука» с места пуска обратно в Россию.

При этом представитель Совместной следственной группы заявил, что предъявление обвинения 4 подозреваемым в причастности к крушению MH17 не означает завершения расследования. Подозреваемых объявят в международный розыск. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.

Напомним, ранее голландский телеканал Nieuwsuur назвал имена четырех мужчин, вероятно причастных к катастрофе «Боинг» рейса MH17. Среди них были имена Олега Пулатова и Сергея Дубинского (Хмурого), которым сегодня официально объявили о подозрении.

Как сообщали «ФАКТЫ», волонтеры международного сообщества Bellingcat опубликовали реальные имена людей, чьи голоса были зафиксированы в перехваченных СБУ телефонных разговорах, а также сделали предварительный анализ их причастности к транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук» и крушению Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году.

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