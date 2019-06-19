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Политика

Суд поставил точку в истории с увольнением Аласании

20:54 19 июня 2019 23
Зураб Аласания
Инф. «ФАКТОВ»

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) по увольнению Зураба Аласании с должности главы общественного вещателя. Об этом написал сам Аласания в Facebook.

Как написал Аласания, суд признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с ним. Таким образом Аласания остался на посту руководителя «UA: Суспільне».

Как писали «ФАКТЫ», в конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства «UA: Суспільне». Контракт с ним досрочно расторгли в частности, из-за действий, «несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами ТРК, указанных в уставе». Также бывшему руководителю ТРК вменили несбалансированную финансовую политику.

Несколько недель назад журналисты заметили, как Аласания посещал Администрацию президента.

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