Политика

Кто и зачем ходит к Зеленскому в АП: в сети появилось интересное видео

В течение первой недели президентства Владимира Зеленского на Банковую приходили депутаты, журналисты, чиновники, а также бывшие коллеги Зеленского по студии «Квартал 95». Большинство из них утверждали, что причина их визита в АП — личные вопросы.

Так, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, который официально находится в отпуске, сказал, что пришел обсудить рабочие вопросы, сообщают Наші гроші.

«Я хочу понять, что будет дальше происходить с такими вещами, как парад или День Независимости… Я хочу узнать, как они будут относиться к этим вещам», — сказал он.

Ведущий телеканала NewsOne Василий Голованов говорит, что пришел в АП по личным вопросам. Такое же объяснение своему визиту на Банковую дал гендиректор «1+1» Александр Ткаченко.

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков тоже приходил в Администрацию президента по личным делам. Еще один актер Квартала Мика Фаталов «просто пришел проведать ребят».

Первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов говорит, что был на Банковой «на рабочей встрече», но детали раскрывать не стал.

Бывшая корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова заявила, что вообще является сотрудником Администрации президента, но какую именно должность занимает, сообщить отказалась.

Появлялись в АП также член наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус и депутат Сергей Лещенко. При этом Лещенко заверил, что пришел на Банковую, чтобы встретиться с послом Канады.

Кроме того в течение первой недели президентства Зеленского в АП приходил глава СБУ Василий Грицак и экс-заместитель главы Виктор Трепак.

Директор НАБУ Артем Сытник посещал Банковую, чтобы обсудить с замглавы АП Русланом Рябошапкой изменения в закон об Антикоррупционном суде.

Также в администрацию Зеленского приходила и глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич со своим заместителем Евгением Круком. Они отказались назвать причину своего визита.

Как писали «ФАКТЫ», 13 июня известный телеведущий и шоумен, звезда «Квартала 95» Артем Михайличенко попался на нарушении правил дорожного движения.

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