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В гонке за кресло премьер-министра Великобритании остались четыре претендента
Вечером 19 июня из гонки за пост премьер-министра Великобритании выбыл еще один претендент — министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (на фото в заголовке). Борьбу продолжают бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, глава британского МИД Джереми Хант, министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и министр внутренних дел Саджид Джавид.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», изначально свои кандидатуры на пост после отставки Терезы Мэй выдвинули 11 человек. Затем один из претендентов снял свою кандидатуру. В четверг, 13 июня, состоялось первое голосование членов фракции Консервативной партии в Палате общин (нижняя палата британского парламента). Отсеялись три кандидата. Второе голосование 18 июня выбросило из гонки еще двоих.
Фаворитом по-прежнему остается Джонсон. 19 июня за него отдали свои голоса 143 члена парламента. Хант заручился поддержкой 54 соратников, Гоув — 51 депутата. Джавид получил только 38 голосов. Британские СМИ уверены, что он и покинет гонку следующим.
Голосования фракции тори будут продолжаться до тех пор, пока не останутся только два претендента на пост лидера партии, а значит, и премьер-министра. Затем голосовать будут уже все члены Консервативной партии. На избирательные участки идти не придется. Нужно будет отправить для голосования письмо с указанной в нем фамилией одного из кандидатов. Кто станет новым главой правительства Великобритании, станет известно примерно к концу июля. До тех пор обязанности премьер-министра продолжит выполнять Тереза Мэй.
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