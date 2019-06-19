Чемпионы мира и Европы остались без главного тренера (фото)

Спорт

49-летний Луис Энрике принял решение покинуть пост главного тренера сборной Испании. Как сообщает издание Marca, у специалиста имеются проблемы в личной жизни, из-за которых он не может сконцентрироваться на работе с командой.

Отметим, что Луис Энрике, ранее работавший в итальянской «Роме», «Сельте» и «Барселоне», возглавил сборную Испании, которая после успеха на ЧМ-2010 и ЧЕ-2008 и 2012 ничего не выигрывала на протяжении шести лет, в июле прошлого года после ЧМ-2018, на котором испанцы вылетели после 1/8 финала. Под его руководством «Красная фурия» провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения.

Правда, в отборочных поединках к Евро-2020, которые сборная Испании провела в нынешнем году, Энрике уже не присутствовал на тренерской лавочке, хотя и значился главным тренером. Многие футболисты, в частности, Серхио Рамос, Альваро Мората и Марко Асенсио, открыто говорили, что их победы — «для тренера и его семьи».

Королевская испанская футбольная федерация уже объявила, что новым наставником «Красной фурии» станет помощник Луиса Энрике — 41-летний Роберт Морено, который и фактически руководил командой в последних поединках. Ранее специалист самостоятельно с командами не работал, будучи ассистентом у Луиса Энрике во всех командах, где работал специалист, а также у Хуана Карлоса Унсуе в «Сельте».

Ранее Роберт Морено не работал самостоятельно с командами

Ближайший официальный матч, который станет дебютным для Роберта Морено на новой должности, станет отборочный поединок на Евро-2020, в котором испанцы сыграют 5 сентября на выезде с Румынией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Сербии отправлен в отставку после разгрома от Украины.

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