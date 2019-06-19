- 22:30 Катастрофа MH17: главный подозреваемый Дубинский в интервью назвал выдвинутые обвинения бредом
- 22:30 В Варшаве экстренно посадили самолет из-за пьяного россиянина: видео инцидента
- 22:08 Смерть Тымчука: стало известно о загадочном исчезновении драгоценностей из квартиры нардепа
- 22:04 Скандал с застройкой на военном аэродроме в Одессе: суд принял новое решение
- 21:56 Чемпионы мира и Европы остались без главного тренера
- 21:42 На Полтавщие задержали группу полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу
- 21:13 В гонке за кресло премьер-министра Великобритании остались четыре претендента
- 21:12 Исчезновение 11-летней Даши Лукьяненко: под Одессой нашли тело девочки
- 20:54 Суд поставил точку в истории с увольнением Аласании
- 20:20 Катастрофа MH17: в России отреагировали на результаты следствия
- 19:53 В Минске прошло заседание ТКГ: что обсуждали
- 19:47 Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха: самые опасные районы
Чемпионы мира и Европы остались без главного тренера (фото)
49-летний Луис Энрике принял решение покинуть пост главного тренера сборной Испании. Как сообщает издание Marca, у специалиста имеются проблемы в личной жизни, из-за которых он не может сконцентрироваться на работе с командой.
Отметим, что Луис Энрике, ранее работавший в итальянской «Роме», «Сельте» и «Барселоне», возглавил сборную Испании, которая после успеха на ЧМ-2010 и ЧЕ-2008 и 2012 ничего не выигрывала на протяжении шести лет, в июле прошлого года после ЧМ-2018, на котором испанцы вылетели после 1/8 финала. Под его руководством «Красная фурия» провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения.
Правда, в отборочных поединках к Евро-2020, которые сборная Испании провела в нынешнем году, Энрике уже не присутствовал на тренерской лавочке, хотя и значился главным тренером. Многие футболисты, в частности, Серхио Рамос, Альваро Мората и Марко Асенсио, открыто говорили, что их победы — «для тренера и его семьи».
Королевская испанская футбольная федерация уже объявила, что новым наставником «Красной фурии» станет помощник Луиса Энрике — 41-летний Роберт Морено, который и фактически руководил командой в последних поединках. Ранее специалист самостоятельно с командами не работал, будучи ассистентом у Луиса Энрике во всех командах, где работал специалист, а также у Хуана Карлоса Унсуе в «Сельте».
Ближайший официальный матч, который станет дебютным для Роберта Морено на новой должности, станет отборочный поединок на Евро-2020, в котором испанцы сыграют 5 сентября на выезде с Румынией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Сербии отправлен в отставку после разгрома от Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!