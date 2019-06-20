Во Франции обнаружили мифического «кота-лису» (фото, видео)

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На французском острове Корсика пастухи сотни лет рассказывали о загадочном звере с рыжеватой шерстью, которого называли «лисьим котом» или «кошкой-лисой». По их рассказам, этот зверь нападал на вымя овец и коз. Это животное считалось мифическим и по словам ученых крестьяне либо путали «кота-лису» с обычным котом или лисой или и вовсе просто сочиняли выдумки, пишет Metro.co.uk.

Но теперь первый такой зверь был пойман в курятнике и попал к биологам. Ученые изучили ДНК этого зверя и вероятно в ближайшие годы будет объявлено о существовании нового подвида дикой лесной кошки.

Отмечается, что корсиканская «кошка-лиса» по размерам немного крупнее обычной домашней кошки и ее мех действительно рыжеватый и очень густой. Также у нее оказался толстый хвост с затупленным концом и черными кольцами — один из признаков диких лесных котов. У домашних кошек хвосты тоньше и их кончик часто заострен.

По словам Карлу-Энтони Чеччини, эти кошки живут лишь в небольшом отдаленном районе, где от людей их защищает с одной стороны вода, а с другой леса. Главным их врагом является беркут.

«Из поколения в поколение местные пастухи рассказывали истории о том, как лесные рыжие коты нападали на овец и коз, метя в вымя с молоком. Однако впервые „кота-лису“ поймали в курятнике, где он пытался поймать курицу. Изучив его ДНК, мы выяснили, что эти коты не близки к европейским диким кошкам (Felis Silvestris Silvestris), однако имеют сходство с о степной дикой кошкой (Felis Silvestris Lybica). Однако его точную видовую принадлежность надо будет изучить более тщательно», — добавляет Чеччини.

Также ученый добавил, что всего в лесах Корсики было поймано 16 таких котов, но все случаи не получали широкой огласки, так как ученые хотели получить доказательства существования животных. При этом 12 из 16 котов были после осмотра выпущены обратно в дикую природу. На их шеи одели ошейники с GPS, чтобы отслеживать перемещения.

Одним из последних котов оказался самец с немного поврежденным глазом (именно он представлен на фото). Один глаз у него нормальный, а другой темного цвета.

По словам исследователей, эти дикие кошки возможно прибыли на Корсику еще тысячи лет назад. При этом удивительно, что такое крупное животное, живущее в Европе, попало к ученым лишь в ХХI веке.

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