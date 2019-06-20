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Кофе может помочь избавиться от лысины, — ученые
Специалисты одного из научных учреждений Германии изучили возможности укрепления волосяных фолликул и избавления от неприятного явления для многих мужчин, появления лысины. Об этом пишет специализированное издание.
Найденный учеными способ удивителен по своей простоте и дешевизне, при этом, как утверждают авторы исследования, он действительно помогает. Эксперты исследовали свойства обычного кофе, оказалось, он может проникать глубоко в корни волос, нейтрализуя тестостерон, который является причиной облысения. Объединив в пробирке человеческий волос с экстрактом кофе, ученые добились существенного ускорения роста волос. Кофе помогает разрушить барьер, помогая волосам расти, также действуя на мышцы вокруг волосяной луковицы.
Для усиления роста волос и избавления от выпадения можно наносить кофеин на фолликулы. В ходе экспериментов такой метод останавливал процесс облысения на 20 процентов. При этом употребление кофе не оказывает такого же воздействия, так как для доставления к луковицам волос нужного количества кофеина нужно будет выпить не меньше полусотни чашек в день.
Также следует учесть возможность аллергии на кофеин, потому для защиты от облысения медики рекомендуют использовать не натуральный кофеин, а его синтетический аналог. При этом такой способ действенен только в случае сохранения живых волосяных луковиц. В случае отмирания основания волос кофеин, как и какие-либо другие вещества уже не помогут, кофе следует применять на стадии выпадения волос.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, что кофе влияет на размер женской груди.
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