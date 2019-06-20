Победила Путина: Бузова обогнала президента РФ по популярности

Шоу-бизнес

В Российской Федерации настала эпоха Бузовой — президент страны стал вторым после поп-исполнительницы о количествам запросов в Google. Об этом пишет VladTime.

Своей небывалой популярностью экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась в посте в Instagram.

В сообщении певица апеллирует данными статистики запросов в поисковике Google, и согласно им, ее новый клип на песню «Водица» не теряет интереса пользователей аж с 4 июня. Но главным достижением Бузова считает смена статуса из «второй после Путина» в «первую».

Так, Ольга обогнала президента России на целых 16% (у Бузовой — 58%, а у Путина — 42%). Разумеется, Владимир Владимирович не сильно расстроится, да и вряд ли ему этот факт вообще станет известен, но для Ольги это безусловно успех — победила Путина!

Фанатами новость была воспринята неоднозначно. Одни комментаторы поддержали певицу, но нашлись и те, кто связал популярность Ольги лишь с банальным желанием людей посмеяться над ее творчеством.

Издание напоминает, что Бузова лидирует по запросам уже вторую неделю, никому и никогда в России еще не удавалось удерживать успех столь долго. Остается лишь пожелать девушке «не зазвездиться» на волне популярности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ольгу Бузову обвинили в оккультизме. В частности, российская экстрасенс Алена Полынь обратилась к картам «Таро» с вопросом об Ольге Бузовой, после того как заметила, что певица пользуется сатанинским знаком дьяволицы Бафомет — указательный и безымянный палец направлены вверх. В пользу этой версии, как убеждена Полынь, свидетельствует и коронная фраза Бузовой «Мои люди всегда со мной», которая являются самым настоящий заклинанием.

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