Ольга Бузова обнажила грудь в новом клипе

Шоу-бизнес

Бывшая звездная участница «Дома-2» Ольга Бузова планирует продолжить покорение вершин российского шоу-бизнеса. В частности, на ноябрь намечены несколько ее концертов, пишет Womanhit.

Анонсируя выступления, Ольга разместила несколько видеороликов, где в одном из кадров теледива появилась в соблазнительном золотистом платье, под прозрачной тканью которого отчетливо видна ее грудь.

Издание отмечает, что Бузова иногда очень любит провокационные наряды, которые вызывают массу обсуждений.

Также сообщается, что помимо творческих Ольга занята решением личных проблем. После завершения проекта «Замуж за Бузову» звезда думала, что наконец-то обрела свое счастье с Денисом Лебедевым, но все происходящее оказалось иллюзией. Мужчина устроил целую акцию по завоеванию сердца Бузовой, привлекая к этому сторонние средства. В конце концов, обман вскрылся. В распоряжении СМИ оказались переписки Лебедева с женщинами, с которыми он изменял Оле.

Звезда опубликовала разоблачающий пост в социальной сети.

«Я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами и своей лживой „открытостью миру“. Да, ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение», — объяснила девушка.

На защиту Ольги встали ее близкие. Многие называют Дениса «дном», а его поведение недопустимым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», иногда Ольга Бузова делает «стратегические» ошибки. В частности, новоявленная «певица» не скрывает, что стремится к популярности Аллы Пугачевой. Весной она начала тесно общаться с Филиппом Киркоровым, который теперь носил ее на руках и снимал в своих клипах. Однако, как выяснилось, такое положение дел было явно не по душе Алле Борисовне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter