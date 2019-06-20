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Умер жестоко избитый в Черкассах журналист Вадим Комаров
Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, умер. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.
«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы», — написал он.
Томиленко отметил, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова.
«Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы», — пояснил Томиленко.
Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.
«Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией», — заявил председатель Национального союза журналистов.
Как писали «ФАКТЫ», жестокое избиение журналиста Вадима Комарова произошло 4 мая около 9 утра в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения, а потом скрылся с места происшествия.
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