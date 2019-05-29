Общество

Позитивной динамики нет: появились данные о состоянии избитого в Черкассах журналиста Комарова

Состояние зверски избитого черкасского журналиста Вадима Комарова не улучшается. 25-й день он находится без сознания и, по словам врачей, «положительной динамики нет». Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.



Томиленко пишет, что о Комарове он расспросил Олега Стадника, директора Департамента охраны здоровья и медицинских услуг Черкасского горсовета.

«Вадим Комаров продолжает находиться в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма. Фактически третья часть головного мозга повреждена. Вадиму провели две операции — одну сразу после приступа (почти 2 часа хирурги удаляли из раны на голове обломки костей)», — рассказал Стадник.

После консультаций с нейрохирургами самого высокого уровня стало ясно, что журналист нетранспортабелен. Медицинская помощь ему предоставляется Черкасской горбольницей в полном объеме.

«Вопрос длительного тяжелого состояния и комы — это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападением на журналиста», — считает Стадник.

Напомим, жестокое избиение журналиста Вадима Комарова произошло 4 мая около 9 утра в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения, а потом скрылся с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство как умышленное тяжкое телесное повреждение, но затем переквалифицировала на «Покушение на умышленное убийство».

При этом, глава НСЖУ отмечает, что неизвестно, насколько продвинулось уголовное расследование за три недели от инцидента. И родные, и коллеги Вадима Комарова отмечают, что не испытывают должного внимания к делу. А сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную «Посягательство на жизнь журналиста».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре сожгли авто редактора местной газеты. Также сообщалось о нападении на журналистов программы «Схемы», готовивших материал о выделении частным лицам государственных земель.

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