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На Донбассе поймали банду мародеров: опубликованы фото
В населенном пункте Николаевка Вторая (Донецкая область) бойцы батальона «Азов» задержали шестерых мародеров. Ранее в Донецкой области при попытке проникнуть в тыл ВСУ был задержан диверсант из Донецка.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, задержанные обворовывали дома местных жителей, которые бежали от войны, оставив основную часть имущества и прихватив с собой лишь необходимые вещи. Мародеров передали сотрудникам Национальной полиции Бахмута.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Славянске (Донецкая область) межведомственная группа сотрудников Госпогранслужбы и СБУ задержала боевика «ДНР», служившего в подразделении террористов «Гром». Ему объявлено о подозрении в участии в террористической организации, а так же в материальном, организационном или другом содействии этой организации.
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