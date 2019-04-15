На Донбассе задержали участника бандформирования "Гром" (фото, видео)

Происшествия

В Славянске (Донецкая область) межведомственная группа сотрудников Госпогранслужбы и СБУ задержала боевика «ДНР», служившего в подразделении террористов «Гром». Ранее в сети появилось видео, на котором украинские военные уничтожили двоих боевиков.

Как сообщили в штабе Объединенных сил, дончанин принимал участие в деятельности одного из первых созданных Россией на оккупированном Донбассе батальонов «Гром», который дислоцировался в Харцызске.

До войны мужчина занимался предпринимательской деятельностью. С началом боевых действий, как он объяснил, его заставили примкнуть к пророссийским боевикам. Отметим, боевик неоднократно публиковал в соцсетях фото с оружием в руках.

Задержанному объявлено о подозрении в участии в террористической организации, а так же в материальном, организационном или другом содействии этой организации. Сейчас материалы досудебного расследования направлены в суд.

Как сообщали «ФАКТЫ», в пункте пропуска «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом поймали боевика, который воевал против Украины под началом ликвидированного «Гиви». А на днях сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийскую интернет-пропагандистку, призывавшую к созданию так называемой «Запорожской народной республики».

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