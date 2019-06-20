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«Манчестер Сити» принял решение по фартовому Зинченко
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заключил новый контракт с чемпионом Англии «Манчестер Сити». Соглашение футболиста, которому существенно повысили финансовые условия, рассчитано на пять лет, сообщает championat.com.
Как известно, Зинченко перебрался на Туманный Альбион в 2016 году из российской «Уфы». Первый сезон футболист провел в аренде в голландском ПСВ «Эйндховен». Вернувшись в «Манчестер Сити», Александр со временем завоевал место в основном составе, выиграв с командой Хосепа Гвардиолы шесть трофеев — по два чемпионата Англии и Кубка лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.
Кстати, «Манчестер Сити» во всех 37 матчах во внутренних английских турнирах, в которых Александр Зинченко выходил на поле, одержал победы.
В составе сборной Украины футболист провел 27 поединков, забив два мяча. Именно Зинченко — самый молодой автор гола в истории нашей национальной команды.
Отметим, что после успешного сезона стоимость Александра Зинченко по версии портала transfermarkt. de возросла до 20 млн евро. Вместе с Андреем Ярмоленко из «Вест Хэма» он составляет дуэт самых дорогих украинских футболистов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист Зинченко встречается с известной журналисткой.
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