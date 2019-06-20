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Общество

Полицейский из Горловки стал чемпионом мира по бодибилдингу (фото, видео)

10:12 20 июня 2019 284
Александр Дыбов
Вера ЖИЧКО, «ФАКТЫ»

Подполковник Нацполиции Украины Александр Дыбов победил на чемпионате мира по бодибилдингу, который проходил во Львове. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Столичный полицейский победил в категории «самые высокие и самые большие». Рост 34-летнего полицейского со стальными мышцами — 188 см, вес — более 100 кг.

— Даже, когда я нес дежурство на блокпосту в районе Торецка на Донетчине и был в балаклаве, меня все равно узнавали — и по росту, и по комплекции, и как боксера — я к тому времени уже был кандидатом в мастера спорта, а в Горловке спортивное сообщество было немалым, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Дыбов. - Жюри оценивает спортсмена по рельефности и симметричности мускулатуры. Кстати, в категории «самые высокие и самые большие» все три призовых места заняли украинцы. (Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мировой рейтинг по бодибилдингу возглавила украинка. — Ред.).

Украинский Шварценеггер служит в полиции 12 лет и сейчас занимает должность начальника 2-го отдела Шевченковского управления полиции в Киеве. Дыбов — вынужденный переселенец. До 2016 года Александр работал в Донецкой области. Начинал свою карьеру в Горловке.

— Первую свою медаль «Защитник отечества» я получил не за спорт, — рассказал чемпион мира. — Начинал свою карьеру в ныне оккупированной Горловке. Последняя моя должность там была заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков городского управления милиции Горловки. После оккупации города перебрался на мирную территорию, где был назначен заместителем начальника сектора организации деятельности блокпостов Дзержинского (ныне Торецк. — Авт.) горотдела полиции.

Покидать Горловку оперативнику пришлось 9 мая 2014 года в спешном порядке, после того как он побывал в плену.

— Я попал в число тех защитников здания Горловского горуправления милиции, на которых захватчики устроили охоту, — вспоминает Александр Дыбов. — Мои руководители и с десяток самых преданных им сотрудников обороняли здание главка милиции города до последнего. В итоге всем защитникам потребовалась медицинская помощь. Мне в частности, захватчики при штурме сломали руку, ударив по ней металлическим прутом. А уже в плену мне выбили пять зубов, нанесли несколько ножевых ранений в живот, в руку, били прикладом по голове, но ничего из меня не выбили. Однако после полученных травм врачи запретили мне занятия контактными видами спорта.

До этих событий я в течение 12 лет занимался боксом. Но, как можно бросить спорт? Я продолжал ходить в спортзал для поддержания формы. А переехав на работу в столицу, открыл для себя пауэрлифтинг и бодибилдинг. И благодаря тренировкам мой изуродованный в плену трицепс подтянулся — последствия травмы перестали быть заметными.

В прошлом году подполковник Дыбов занял второе место во Всеукраинском чемпионате по бодибилдингу. А в этом году в составе сборной Украины занял первое место в своей категории.

Глядя на такого атлета, невольно предполагаешь, что правонарушители должны его бояться.

— Все жулики, которых задерживают мои подчиненные, уверяют, что у меня глаза добрые, и потом… дают правдивые показания, — с улыбкой говорит подполковник полиции Дыбов.

О том, во что превратилась Горловка с приходом «русского мира», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото предоставлено Александром Дыбовым

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