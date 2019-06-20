В Молдове обвалился 9-этажный дом: происшествие попало на видео

Мир

На севере Молдовы в городе Атаки обрушился девятиэтажный дом. Жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

«Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», — написал президент Молдовы Игорь Додон в Facebook.

Обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20, пишет Newsmaker.

За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей. Премьер-министр страны Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее.

«Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент», — сообщила она.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле в одном из районов Рио-де-Жанейро в Бразилии обрушились два жилых четырехэтажных дома, стоявших рядом. Погибли по меньшей мере три человека. Еще 13 получили травмы и находятся сейчас в больницах.

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