Вертолет Сикорского встречает гостей Киева прямо у порога одного из столичных отелей (фото)

Украина

Имя Игоря Сикорского — одна из визитных карточек столицы Украины. В июне этого года ему исполнилось бы 130 лет. В Киеве он родился, вырос и начал свою деятельность. Учился в Киевском политехническом институте. На территории этого вуза, который сегодня именуется Национальным техническим университетом имени Сикорского, легендарному изобретателю установлен памятник. И вот новость — неподалеку от дома, где родился авиаконструктор, прямо у входа в отель, который взял патронаж над произведением искусства, установлена бронзовая скульптура «Вертолет Сикорского».

«Создав машины, которые смогли летать, отец сумел воплотить то, что казалось в его время неосуществимым, фантазией и фантастикой одновременно», — несколько лет назад рассказал «ФАКТАМ» сын Игоря Сикорского Сергей.

В 15 лет Игорю Сикорскому приснился сон, в котором он увидел себя в полете. По словам Сергея Игоревича, это произошло фактически за два года до того, как впервые на экспериментальном самолете поднялись в воздух братья Райт. Сон оставил такое сильное впечатление, что Игорь Сикорский уже не сомневался в том, что будет летать. Воспринял увиденное как знак свыше.

Его интерес к проектированию воздушных судов начался с чтения романов Жюля Верна и изучения рисунков инженерных механизмов Леонардо да Винчи, который мечтал построить летательный аппарат. В это время Игорю Сикорскому было восемь лет. А в 18 лет Игорь Сикорский построил в Киеве свой первый вертолет. Затем стал создавать самолеты.

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В 1918 году Игорь Сикорский вынужден был эмигрировать в США. Прожил 83 года, но приехать на родину ему было не суждено.

Самой почетной и благородной миссией своих вертолетов Игорь Сикорский считал спасение людей. Благодаря этим машинам помощь вовремя получили более миллиона жителей планеты, которые оказались в экстремальных обстоятельствах. Вертолеты Сикорского спасали людей в Японии, Индии, Италии и многих других странах мира. Сегодня даже существует специальная премия Сикорского, которой награждают героев-спасателей.

Бронзовая мини-скульптура «Вертолет Сикорского», созданная Юрием Белявским, стала частью проекта «Шукай», посвященного истории Киева. Его автор Юлия Бевзенко рассказала, что на сегодняшний день в столице Украины открыто уже 18 скульптур. В их числе — золотая туфелька Сержа Лифаря, киевский компьютер, киевский каштан, киевское сухое варенье, котлета по- киевски и другие символы Киева.

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