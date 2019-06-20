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Происшествия

"Водка затмила сознание": в Одессе пенсионер изнасиловал 13-летнюю девочку

11:24 20 июня 2019 14
На мужчину надевают наручники
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе задержан 64-летний мужчина, который надругался над несовершеннолетней, когда та пришла за покупками в киоск, где он работал продавцом. О случившемся 13-летняя девочка рассказала матери. Та сразу обратилась в полицию.

«Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины практически по горячим следам. Он не стал отрицать своей вины, только посетовал на водку, которая «затмила ему сознание», — сообщил и. о. начальника Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому сообщено о подозрении. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кривом Роге рецидивиста, пытавшегося изнасиловать 8-летнюю девочку, отпустили на свободу.

А в России мужчина надругался над 7-летней девочкой на кухне коммуналки.

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