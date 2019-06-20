- 12:27 Дисквалифицированная легкоатлетка оказалась мужчиной
- 12:22 Жара под 40 и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
- 12:18 Даже окна не моют: в сети показали видео кошмарных условий в электричке Львов – Ровно
- 12:06 У Зеленского решили сменить название Администрации президента
- 12:02 Украину накроют грозы и шквалы: в каких областях будет бушевать непогода
- 11:56 Гибель Тымчука: в «Информационном сопротивлении» сделали важное заявление
- 11:47 Мила Кунис и Эштон Катчер забавно высмеяли слухи о своем разрыве, сняв видео для Instagram
- 11:42 Популярный телеведущий получил заманчивое предложение
- 11:41 Брэдли Купер забрал двухлетнюю дочь у Ирины Шейк
- 11:36 Абсолютно спокоен: появилось видео с подозреваемым в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко
- 11:27 Гибель Эмилиано Салы: задержан пилот, подозреваемый в непреднамеренном убийстве футболиста
- 11:24 "Водка затмила сознание": в Одессе пенсионер изнасиловал 13-летнюю девочку
Мила Кунис и Эштон Катчер забавно высмеяли слухи о своем разрыве, сняв видео для Instagram
Кинозвезды Мила Кунис и Эштон Катчер выложили в соцсети Instagram видеоролик, в котором забавно высмеяли слухи о своем разрыве. Они сидят в машине и обсуждают обложку журнала «In Touch Weekly», который написал статью про их якобы «неминуемый развод» под названием «Все кончено».
«Малышка, что случилось? Что происходит?», — говорит актер. «Между нами все кончено!», — восклицает Мила. «Все кончено? О боже, что же мы будем делать?», — подыгрывает ей супруг.
«Да, я чувствовала, что задыхаюсь, — говорит 35-летняя Мила, уроженка украинского города Черновцы. «Ты задыхалась из-за меня? Я был подавляющим, не так ли?» — отвечает 41-летний Катчер.
«Также я забрала детей… Раскрыта твоя очень темная тайна», — продолжает звезда фильмов «Черный лебедь», «Оз: Великий и Ужасный» и «Очень плохие мамочки».
«О, ты забрала детей? Я их больше не получу? О, Господи какая еще темная тайна? Я не знаю!», — шутливо говорит Катчер.
«Возможно, что на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз. Но кто там считает», — написал Эштон в своем посте.
Эштон Катчер (который ранее был женат на актрисе Деми Мур) и Мила Кунис официально поженились в 2015 году. У них двое детей — четырехлетняя дочь Уайетт и двухлетний сын Димитрий. Слухи о том, что они расстаются, появляются, а таблоидах регулярно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.