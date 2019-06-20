Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер забавно высмеяли слухи о своем разрыве, сняв видео для Instagram

Кинозвезды Мила Кунис и Эштон Катчер выложили в соцсети Instagram видеоролик, в котором забавно высмеяли слухи о своем разрыве. Они сидят в машине и обсуждают обложку журнала «In Touch Weekly», который написал статью про их якобы «неминуемый развод» под названием «Все кончено».

«Малышка, что случилось? Что происходит?», — говорит актер. «Между нами все кончено!», — восклицает Мила. «Все кончено? О боже, что же мы будем делать?», — подыгрывает ей супруг.

«Да, я чувствовала, что задыхаюсь, — говорит 35-летняя Мила, уроженка украинского города Черновцы. «Ты задыхалась из-за меня? Я был подавляющим, не так ли?» — отвечает 41-летний Катчер.

«Также я забрала детей… Раскрыта твоя очень темная тайна», — продолжает звезда фильмов «Черный лебедь», «Оз: Великий и Ужасный» и «Очень плохие мамочки».

«О, ты забрала детей? Я их больше не получу? О, Господи какая еще темная тайна? Я не знаю!», — шутливо говорит Катчер.

«Возможно, что на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз. Но кто там считает», — написал Эштон в своем посте.

Эштон Катчер (который ранее был женат на актрисе Деми Мур) и Мила Кунис официально поженились в 2015 году. У них двое детей — четырехлетняя дочь Уайетт и двухлетний сын Димитрий. Слухи о том, что они расстаются, появляются, а таблоидах регулярно.

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