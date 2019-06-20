«Солидарная молодежь» поддержала акцию против восстановления Портнова в университете Шевченко

Украина

«Солидарная молодежь» поддерживает акцию студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова на кафедре конституционного права КНУ.

Вместе со студентами «Солидарная молодежь» будет требовать от ректора КНУ Леонида Губерского отмены приказа о трудоустройстве Портнова. Она также обращается в ректорат университета с требованием прекратить давление на студентов, которые встали на защиту чести и репутации своего университета.

Сегодня к акции молодежи присоединятся и народные депутаты от партии «Европейская Солидарность», которые окончили Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Акция будет проходить без партийной символики и флагов. Участники акции собираются 20 июня в 18.30 возле красного корпуса университета (ул. Владимирская, 60).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что командир медицинского батальона «Госпитальеры», кандидат в народные депутаты от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич призвала участников митинга в Ровно поддержать партию Петра Порошенко на выборах в Верховную Раду, поскольку именно команда пятого президента Украины способна противостоять силам реванша.

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