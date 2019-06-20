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В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта (схемы)
В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта. Так, 20−22 июня из-за ремонта на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича трамваи №№ 28, 33 курсируют по сокращенному графику. Последние рейсы
- для № 28 — от станции метро «Лесная» в 23:04, 23:19, от улицы Милославская — в 23:53, 00:07;
- для № 33 — от ДВРЗ — в 23:06, 23:20, от улицы С. Лифаря (Сабурова) в 00:01, 00:15.
С 22 июня в связи с началом капремонта путепровода на проспектах Комарова и Л. Курбаса с ж/д веткой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы «Борщаговка») движение трамваев № № 1 и 3 ограничивают.
«Киевпасстранс» организовал такие маршруты:
трамвайный № 2 (бесплатный) — от проспекта Академика Королева до станции «Ромена Роллана»;
автобусный № 3Т — от станции «Кольцевая дорога» до станции «Старовокзальная» через проспекты Л. Курбаса и Космонавта Комарова;
автобусный № 4 — от Михайловской Борщаговки до Индустриального моста через проспект Отрадный.
В Киеве продолжаются средние и капитальные ремонты на дорогах. Водителей предупреждают, где будут проводиться работы, из-за которых полностью или частично перекрывают улицы и мосты. «Киевавтодор» сообщил, на каких объектах ожидаются временные трудности с трафиком:
- до 20:00 20 июня на улице Драйзера укладывают верхний асфальтобетонный слой (на участке между улицами Лаврухина и Бальзака);
- до 20:00 30 июня ведутся работы на примыкании бульвара Вернадского и улицы Академика Ефремова к проспекту Палладина;
- с 19 до 24 июня — на улице Николая Гринченко, где меняют дорожное покрытие и выравнивают люки смотровых колодцев, а водителей просят не парковать авто на обочинах и тротуарах.
- 23 июня (с 01:00 до 12:00) в районе реконструкции Шулявского путепровода движение по проспекту Победы полностью перекроют, чтобы перевезти металлоконструкции для нового моста, сообщили в КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограничениях движения, которые действуют в столице в ближайшие дни.
Напомним, что с полуночи 22 июня приступают к капремонту путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с ж/д путями Киев-Волынский — Святошин (возле платформы «Борщаговка»), поэтому движение в направлении к центру ограничат (работы продлятся до конца 2019 года), в 2020 году запланирован ремонт проезжей части в направлении Кольцевой дороги.
До 06:00 8 июля частично ограничено движение транспорта на Южном мосту в первой и второй полосах в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.
Ремонт левой стороны Русановского метромоста вышел на финишную прямую. А через пару месяцев приступят к работе на правой стороне сооружения. Объект планируют сдать до конца текущего года.
Дорожники предупреждают: пешеходы в связи с ремонтом не смогут до 22 августа воспользоваться мостом на Аллее Героев Небесной Сотни.
В связи с празднованием Дня молодежи 23 июня с 11:00 до 22:00 на Крещатике ограничат/запретят движение всего транспорта с 16:00 22 июня до 5:00 24 июня (от пересечения улиц Крещатик и Прорезная до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого). Монтаж конструкций и оборудования запланирован на этом участке с 16:00 22 июня до 6:00 23 июня, демонтаж — с 22:00 23 июня до 6:00 24 июня.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха. Названы самые опасные районы столицы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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