Стиль жизни

86-летняя кинозвезда Джоан Коллинз рискнула выйти в свет с открытыми плечами и в сверкающих брюках (фото)

В лондонском Музее Виктории и Альберта, крупнейшем в мире собрании произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна, состоялась традиционная Летняя вечеринка — V&A Summer Party. В числе прочих знаменитостей ее посетила британская актриса и писательница Джоан Коллинз, известная по роли Алексис в культовом телесериале 1980-х «Династия», а также по фильмам «Зимняя сказка», «Жеребец», «Бравадос».

86-летняя звезда рискнула облачиться в эффектный, усыпанный блестками наряд — черные брюки и топ с открытыми плечами. Как отмечает издание Daily Mail, Джоан, с пышной прической и ярким макияжем, также продемонстрировала впечатляющую коллекцию бриллиантов — колье, серьги, браслеты и кольца.

Актрису сопровождал ее пятый супруг — 54-летний театральный менеджер Перси Гибсон.

Их всех ее браков последний оказался самым длительным. Джоан и уроженец Перу Перси поженились в 2002 году. На вопрос о том, не смущает ли ее 32-летняя разница в возрасте, актриса шутила: «Если он умрет — значит, умрет».

По словам кинозвезды, которая в 2015 году была удостоена Ордена Британской империи, секретом прочности их союза является понимание того, что в семейной жизни «бывают взлеты и падения», а также взаимная поддержка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что аукцион личных вещей покойной писательницы Джеки Коллинз собрал 3,4 миллиона долларов.

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