Стиль жизни

На митинге в городе Орландо (американский штат Флорида), где Дональд Трамп официально заявил о том, что будет баллотироваться на второй президентский срок, его жена Мелания и старшая дочь Иванка соревновались в элегантности, появившись в нарядах от ведущих американских модельеров.

Супруга президента выглядела просто сногсшибательно в ярко-желтом комбинезоне струящихся линий от Ralph Lauren стоимостью 3000 долларов. Такого же цвета были и туфли первой леди. Мелания определенно выделялась из толпы, поскольку вокруг преобладали в основном цвета американского флага — белый, красный и синий.

Миссис Трамп своим эффектным образом затмила буквально всех — включая Иванку, которая выбрала белое платье-миди Oscar de la Renta стоимостью 3 424 долларов (сейчас этот наряд продается на сайте компании «всего» за 2400 долларов — по распродажной цене) и такого же цвета туфли. Монохромный наряд оживлял расшитый бисером оранжевый цветок на плече.

Младшая единокровная сестра Иванки Тиффани предпочла классическое маленькое черное платье, подобрав к нему белые туфли со стразами. А невестка Трампа, жена его сына Эрика Лара, которая сейчас беременна вторым ребенком, оделась, как и Иванка, в белое. Облегающий фасон выступающий живот. Дональд Трамп в десятый раз станет дедушкой уже в августе этого года.

фото Footwearnews

Ранее «ФАКТЫ» писали — Платье в стиле фламенко за 2 700 долларов и полупрозрачная блузка: Иванка Трамп впечатлила смелыми нарядами.

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