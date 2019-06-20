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Убийство журналиста Комарова: в полиции озвучили версии
Правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом в Facebook написал начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.
«Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии — это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений», — отметил он.
По словам Грищенко, сейчас лицо нападавшего не установлено. Делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области. После нападения в полиции провели ряд обзоров места происшествия, где изъяты вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.
«Назначен комплекс судебных экспертиз направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошены более 1300 человек, выявлены и отработаны более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего», — сообщил он.
Грищенко добавил, что следствие изъяло часть видео, чтобы приобщить к материалам производства.
Как писали «ФАКТЫ», черкасский журналист Вадим Комаров скончался в ночь на 20 июня, не выходя из комы. В больнице он провел 46 дней после нападения.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..