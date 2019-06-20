Убийство журналиста Комарова: в полиции озвучили версии

Происшествия

Правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом в Facebook написал начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

«Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии — это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений», — отметил он.

По словам Грищенко, сейчас лицо нападавшего не установлено. Делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области. После нападения в полиции провели ряд обзоров места происшествия, где изъяты вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.

«Назначен комплекс судебных экспертиз направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошены более 1300 человек, выявлены и отработаны более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего», — сообщил он.

Грищенко добавил, что следствие изъяло часть видео, чтобы приобщить к материалам производства.

Как писали «ФАКТЫ», черкасский журналист Вадим Комаров скончался в ночь на 20 июня, не выходя из комы. В больнице он провел 46 дней после нападения.

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