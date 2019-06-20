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Политика

Зеленский запустил реорганизацию АП: что об этом известно

14:51 20 июня 2019 46
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины. Это следует из указа № 417/2019 от 20 июня, обнародованного на сайте главы государства.

«Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий», — говорится в указе.

Офис президента Украины возглавляет руководитель Офиса президента Украины. В указе определена структура офиса президента.

Структура Офиса президента будет такой:

  • руководитель Офиса президента Украины;
  • первый заместитель руководителя Офиса президента;
  • заместители руководителя Офиса президента;
  • руководитель аппарата Офиса президента;
  • первый помощник президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • пресс-секретарь президента;
  • уполномоченные президента;
  • представители президента;
  • кабинет президента;
  • кабинет руководителя Офиса президента;
  • директорат по вопросам правовой политики;
  • директорат по вопросам внешней политики,
  • директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
  • директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
  • директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
  • директорат по вопросам экономической политики;
  • директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
  • директорат по вопросам информационной политики;
  • департамент документального обеспечения;
  • департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;
  • департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
  • департамент по вопросам обращений граждан;
  • департамент доступа к публичной информации;
  • департамент управления персоналом;
  • департамент информационных технологий;
  • департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
  • департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
  • режимно-секретный департамент.

Также этим указом создается комиссия по реорганизации Администрации президента Украины. Главой комиссии назначен руководитель Главного департамента документального обеспечения аппарата Администрации президента Стасенко Игорь Викторович.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский презентовал проект Офиса главы государства. Офис президента переедет в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

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