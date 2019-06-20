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Зеленский запустил реорганизацию АП: что об этом известно
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины. Это следует из указа № 417/2019 от 20 июня, обнародованного на сайте главы государства.
«Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий», — говорится в указе.
Офис президента Украины возглавляет руководитель Офиса президента Украины. В указе определена структура офиса президента.
Структура Офиса президента будет такой:
- руководитель Офиса президента Украины;
- первый заместитель руководителя Офиса президента;
- заместители руководителя Офиса президента;
- руководитель аппарата Офиса президента;
- первый помощник президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- пресс-секретарь президента;
- уполномоченные президента;
- представители президента;
- кабинет президента;
- кабинет руководителя Офиса президента;
- директорат по вопросам правовой политики;
- директорат по вопросам внешней политики,
- директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
- директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
- директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
- директорат по вопросам экономической политики;
- директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
- директорат по вопросам информационной политики;
- департамент документального обеспечения;
- департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;
- департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
- департамент по вопросам обращений граждан;
- департамент доступа к публичной информации;
- департамент управления персоналом;
- департамент информационных технологий;
- департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
- департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
- режимно-секретный департамент.
Также этим указом создается комиссия по реорганизации Администрации президента Украины. Главой комиссии назначен руководитель Главного департамента документального обеспечения аппарата Администрации президента Стасенко Игорь Викторович.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский презентовал проект Офиса главы государства. Офис президента переедет в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.
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