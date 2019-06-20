Политика

Зеленский запустил реорганизацию АП: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины. Это следует из указа № 417/2019 от 20 июня, обнародованного на сайте главы государства.

«Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий», — говорится в указе.

Офис президента Украины возглавляет руководитель Офиса президента Украины. В указе определена структура офиса президента.

Структура Офиса президента будет такой:

руководитель Офиса президента Украины;

первый заместитель руководителя Офиса президента;

заместители руководителя Офиса президента;

руководитель аппарата Офиса президента;

первый помощник президента;

помощники президента;

советники президента;

пресс-секретарь президента;

уполномоченные президента;

представители президента;

кабинет президента;

кабинет руководителя Офиса президента;

директорат по вопросам правовой политики;

директорат по вопросам внешней политики,

директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;

директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;

директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;

директорат по вопросам экономической политики;

директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;

директорат по вопросам информационной политики;

департамент документального обеспечения;

департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;

департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;

департамент по вопросам обращений граждан;

департамент доступа к публичной информации;

департамент управления персоналом;

департамент информационных технологий;

департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;

департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;

режимно-секретный департамент.

Также этим указом создается комиссия по реорганизации Администрации президента Украины. Главой комиссии назначен руководитель Главного департамента документального обеспечения аппарата Администрации президента Стасенко Игорь Викторович.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский презентовал проект Офиса главы государства. Офис президента переедет в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

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