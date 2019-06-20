У Зеленского решили сменить название Администрации президента

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский, который еще во время предвыборной кампании говорил о желании перенести Администрацию президента в улицы Банковой, со своими помощниками презентовал проект Офиса главы государства. Об этом говорится на странице «Команды Зеленского» в Facebook.

Администрация теперь будет называться Офис президента и переедет в Украинский дом на Европейской площади.

Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.



В новом здании будет актовый зал на 500 человек, будут openspace. Сам офис разместится на трех этажах площадью в 8 тысяч кв. м с расчетом примерно на 650 человек.

Переезд предусматривает реформу самой структуры.

«Мы отходим от названия Администрация и переходим к термину более современному и европейскому — Офис главы государства, Офис президента. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над разными государственными институциями и был параллелен Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента», — рассказал замглавы АП Руслан Рябошапка.

По словам советника президента Руслана Рябошапки, организация нового офиса обойдется за счет международных грантов.

Ранее бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что переезд Администрации президента с Банковой может стоить несколько десятков миллионов долларов.На новом месте нужно будет построить новую инфраструктуру. По срокам переезд можно организовать за год. А бывший глава Управления госохраны Валерий Гелетей отмечал, что в правительственном квартале все продумано для безопасности главы государства.

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