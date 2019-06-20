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Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧМ по баскетболу 3х3 (видео)
Мужская сборная Украины обеспечила себе участие в четвертьфинала чемпионата мира по баскетболу 3×3, который проходит в Амстердаме (Нидерланды).
После победы над Пуэрто-Рико (21:19) и поражения от России (14:21) подопечным Олега Юшкина необходимо было добиваться максимального результата во второй игровой день в группе. Победа над аутсайдером Эстонией получилась не такой простой, как ожидалось, но все же «желто-синие» обыграли соперника — 15:13.
Решающим за выход из группы для наших ребят оказался поединок с Монголией. Видно было, что подопечные Олега Юшкина нервничали, уступая по ходу встречи, но в концовке основного времени смогли ликвидировать отставание в два очка, а в овертайме дожали неуступчивого соперника — 18:17.
Самым результативным игроком в составе нашей команды по итогам группового этапа стал Максим Закурдаев, набравший в четырех играх 25 очков.
В других матчах группы зафиксированы такие результаты: Монголия — Пуэрто-Рико — 18:21, Россия — Эстония — 15:16. Поединок Пуэрто-Рико — Россия состоится чуть позже.
Положение команд: 1. Украина — 3 победы (4 матча), 2. Пуэрто Рико — 2 (3), 3. Монголия — 2 (4), 4. Россия — 1 (3), 5. Эстония — 1 (4).
Добавим, что накануне стартовала на чемпионате мира и женская сборная Украины. К сожалению, наши девушки уступили в двух матчах — России (12:13) и Италии (15:17). В пятницу, 21 июня, подопечные Владимира Холопова продолжат выступление на групповом турнире поединками против Новой Зеландии и Индонезии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины обыграла Пуэрто-Рико и уступила России на ЧМ по баскетболу 3х3.
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