Ева Лонгория трогательно поздравила сына с первым днем рождения (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая американская актриса, звезда фильма «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория, которая недавно похвасталась похудевшей фигурой в купальнике, отпраздновала первый день рождения своего долгожданного сына. Малышу Сантьяго исполнился годик.

В честь праздника счастливая мама опубликовала несколько новых фото первых дней жизни малыша, которые не показывала ранее.

А также оставила трогательный пост на своей странице в Instagram, которым умилила сеть.

«Когда это произошло? Моему ребенку год! Он больше не младенец, он уже ребенок! Прошлый год был лучшим в моей жизни. Просыпаться каждое утро и укладывать спать каждую ночь это прекрасное создание было чем-то волшебным. Каждый его смех и улыбка были настоящей радостью. Спасибо, что выбрал меня своей мамой. Я люблю тебя, мой милый! С днем рождения, малыш Санти!», — написала Ева Лонгория.

Напомним, Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена и медиамагната Хосе Бастона в 2016 году. Через два года у них родился сын. Это первый ребенок для актрисы и четвертый для мексиканского бизнесмена.

С супругом они души не чают в малыше и стараются никогда с ним не расставаться. Они берут сына в поездки, отдыхают вместе. Ева не разлучается с маленьким Санти даже во время съемок и рабочих поездок.

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