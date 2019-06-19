Регина будет в шоке: Топалов признался, что хочет «сожрать» собственного сына

Шоу-бизнес

Зрители и слушатели давно привыкли к тому, что украинская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, состоящие в отношениях уже около двух лет, довольно оригинально выражают свои чувства. Так, недавно в Instagram Влад ласково назвал Регину «крутым медведем», а она его — «своим ко-ко-ко». Также периодически в их постах мелькают фразы «бесит», «злит», «хочется прибить». Романтика, что называется, не для слабаков.

При этом хотелось верить, что их полугодовалого сына это «оригинальное» табу не коснется, пишет VladTime.

Но не тут-то было! В одном из недавних постов Топалов признался, что хочет «сожрать» собственного ребенка.

«Моё маленькое чудо. Мой Симба», — мило начал певец. «Порой хочется его сожрать!!!», — далее не сдержал эмоций Топалов (Регина будет в шоке)! «Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!», — резюмировал Влад.

Зрители посоветовали певцу не торопить время.

«Ой, так быстро это время летит с малышнёй, не надо быстрей))) наслаждайтесь, в этом возрасте своя прелесть, такого уже не будет)», «Время пройдёт не заметите и потом будете скучать по такой вот лялечке. Живите в моменте, оно прекрасно», «Этими маленькими чудоми не успеваешь надышаться. Так что не торопитесь, дышите»,— пишут они.

Пост Топалова не оставил равнодушным даже Максима Галкина. Отец «со стажем» решил посоветовать молодому папе не торопить время и наслаждаться моментом. Ведь когда еще можно будет говорить малышу нежные слова, как не в этом возрасте?

«Да знаю, но иногда очень хочется чуточку ускорить», —ответил советчикам певец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Влад Топалов рассказал о сложностях в воспитании сына.

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