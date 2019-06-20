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В Киеве из-за ремонта дороги на два месяца закроют важный троллейбусный маршрут (схема)
Пока путепровод на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы Борщаговка) будут капитально ремонтировать, с 22 июня (ориентировочно, до 30 сентября) движение троллейбуса № 27К, который ходит по маршруту Железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод, закрывается.
В этот период пассажирам предлагают пользоваться временным автобусным маршрутом № 4, который будет курсировать от Михайловской Борщаговки до станции «Индустриальная» по следующей схеме: улица Симиренко — просп. Академика Королева — улица Девятого Мая — проспект Отрадный- улица Гарматная — улица Борщаговская — улица В. Гетьмана, в обратном направлении — улица В. Гетьмана — улица Голего — проспект Отрадный — улица Девятого Мая — проспект Академика Королева — улица Симиренко.
Пассажиры имеют право ездить в автобусе по месячным проездным, приобретенным для троллейбуса и трамвая.
А ночной троллейбус № 92Н изменит движение, что обусловлено ремонтом контактной сети на площади Валерия Марченко. В ночь на 21 июня (с 01:55 до 03:55) электротранспорт проследует по маршруту: Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») — Воздухофлотский проспект — улица Огиенко — улица Г. Кирпы — улица Ползунова — улица Огиенко — Воздухофлотский проспект — улица Черновола — улица Сечевых Стрельцов — улица Овручская — улица Кирилловская — улица Мостицкая — улица Наталии Ужвий — проспект Свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как изменится работа пассажирского транспорта в связи с ремонтами и какие ограничения движения уже действуют и будут введены на улицах и мостах на этой и следующих неделях.
«ФАКТЫ» также писали о том, что в ночь на воскресенье, 23 июня, в Киеве с 01:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского моста.
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