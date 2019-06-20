Зеленский отменил указ о школьной форме

Общество и люди

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 418/2019 отменил указ президента Леонида Кучмы от 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования». Напомним, часть ученых признала, что одинаковая одежда (школьная форма) негативно влияет на креативность детей, свободу самовыражения, свободу движений.

«Признать утратившими силу: указ президента Украины 12 июня 1996 года № 417 «О школьной форме для учеников средних учреждений образования», — сказано в указе № 418/2019.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отмененный указ вводил школьную форму для учащихся средних заведений образования и обязывал правительство «предусмотреть ее обязательность для учеников средних учреждений образования всех типов».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве еще в 2008 году отказались от обязательного ношения формы учащимися столичных школ. Эксперименты со школьной формой и обязательностью ее ношения проходят не только в Украине.

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