Король мошенников, выданный Украиной Франции, за два года выманил 80 млн евро (фото)

Мир

Французская прокуратура расследует одну из самых дерзких и успешных афер XXI века, которая напоминает серию старых комедий о Фантомасе. Группа мошенников за два года выманила у влиятельных бизнесменов и государственных деятелей разных стран около 80 миллионов евро. Причем действовали преступники старым, как говорится, дедовским способом — никаких хакерских атак, краж персональных данных и тому подобных вещей, ставших привычными для нашего времени.

Потенциальным жертвам звонили по телефону от имени действующего члена французского правительства Жан-Ива ле Дриана и просили оказать услугу Франции. Заключалась она в выделении средств для выплаты выкупа за журналистов, которые якобы оказались захвачены исламистами на Ближнем Востоке.

Обставлено все было очень ловко. Сначала с потенциальной жертвой связывался человек, который представлялся специальным советником Жан-Клодом Малле. Он объяснял, что возникла некая щекотливая ситуация и правительству нужна помощь. Далее лже-Малле обещал организовать разговор с министром обороны Франции ле Дрианом. Жан-Ив ле Дриан действительно возглавлял Министерство обороны Франции с 2002 по 2017 год. В настоящее время он является министром иностранных дел.

Спустя некоторое время действительно звонил «ле Дриан». Он объяснял, что исламисты захватили французских журналистов и требуют большой выкуп. Государство не ведет официальные переговоры с террористами. Но спасать людей необходимо. Выделение бюджетных средств на выкуп заложников сразу всплывет. Нужна помощь частного лица. Причем деньги нужно перевести на счет в одном из китайских банков, чтобы их трудно было отследить. Это важно, чтобы никто не смог упрекнуть Францию в том, что она платит террористам.

На начальном этапе аферы «ле Дриан» звонил просто по мобильному телефону. Но слишком многие не верили и отказывались давать деньги. Тогда мошенники придумали более сложный трюк. Они изготовили силиконовую маску с лицом Жан-Ива ле Дриана! Преступник, который изображал министра, надевал ее и выходил с потенциальной жертвой на видеосвязь с помощью Skype!

Слева настоящий министр Жан-Ив ле Дриан, справа - мошенник в силиконовой маске

Подумали аферисты и об антураже. «Ле Дриан» сидел в кабинете за письменным столом. За спиной у него стоял государственный флаг Франции и висел портрет тогдашнего президента страны Франсуа Олланда. Чтобы жертва не заметила подвоха, сеанс связи был максимально коротким. Освещение в кабинете делали плохим. «Министр» находился довольно далеко от веб-камеры. И трюк, достойный Фантомаса, работал!

Среди тех, кто купился, оказались, например, принц Карим Ага-Хан IV и владелец знаменитого винодельческого хозяйства «Шато Марго» Ги-Петрюс Линьяк. Принц потерял 18 миллионов евро! Линьяк не хочет называть сумму, которую у него выманили.

Наглость мошенников просто не имела границ. Они пытались обмануть даже президента Сенегала Маки Салла, но он их раскусил. Аферисты не учли тот факт, что Салл и ле Дриан хорошо знали друг друга и обращались друг к другу на ты. Преступник в силиконовой маске обратился к президенту на вы…

«В этой истории все уникально. Мошенники осмеливались выдавать себя за действующего французского министра. Потом они звонили главам компаний или руководителям из правительств по всему миру и запрашивали огромные суммы денег. Какая дерзость!» — заявила BBC адвокат ле Дриана Делфина Мейе.

Кто же организовал эту аферу? Оказывается, читатели «ФАКТОВ» хорошо знают этого человека! Мы подробно писали о нем в сентябре 2017 года, когда мошенник международного уровня оказался в Украине. Это француз с тунисскими и израильскими корнями Жильбер Шикли. Его арестовали во Франции в 2009 году по обвинению в мошенничестве. Затем суд отпустил его под залог в размере 30 тысяч евро и запретил покидать страну. У Шикли забрали французский паспорт, но он на частном самолете улетел в Израиль. Там обосновался, получил гражданство. Франция обращалась с просьбой об экстрадиции Шикли, но Израиль своих граждан не выдает.

История мошенника заинтересовала кинематографистов. В 2015 году французский режиссер Паскаль Эльбе снял фильм «Я на вас рассчитываю» об аферах Шикли. Он изменил фамилию мошенника. В картине главного героя зовут Жильбер Перес. Роль исполнил Венсан Эльбаз. По иронии судьбы, подружку Жильбера сыграла актриса Жюли Гайе, у которой был роман с президентом Олландом.

Кадр из фильма "Я на вас рассчитываю"

Именно в 2015 году Шикли был признан виновным в присвоении денег французских корпораций, которое он совершил под видом их руководителя. Но это его не остановило. Он затеял аферу в Тунисе. Пытался добиться от властей этой страны выплаты денег за поставку вертолетов «Тигр», которые никто, как оказалось, не заказывал. В последний момент контракт, который Шикли подсовывал в качестве основания для получения десятков миллионов евро, был признан липовым.

Тогда у него и родилась идея устроить другое мошенничество — Фантомас разбушевался! Он запустил волну телефонных звонков бизнесменам и главам африканских правительств и государств, а также церковным лидерам, например, архиепископу Бордо. Звонки с просьбой помочь в освобождении заложников получали также благотворительные организации Aids Foundation и Sidaction.

В августе 2017 года Шикли прибыл в Украину. В нашей стране его арестовали по запросу Франции. Жильбер заявил в полиции, что совершает паломничество к могиле известного раввина Нахмана в Умани. Однако теперь стало известно, что в Украину Шикли приезжал, чтобы купить новую силиконовую маску!

В Лукьяновском СИЗО он подтвердил свою репутацию самовлюбленного сибарита. Он платил охранникам за то, чтобы те доставили ему холодильник, полный стейков и водки. Затем Шикли показал свои приобретения в видеоролике в соцсетях, где также насмехался над французской судебной системой.

В какой-то момент, казалось, удача снова улыбнулась Жильберу. Решением суда его освободили. Но на воле Шикли провел всего один день. Его снова арестовали. Было принято решение выдать мошенника Франции. В настоящее время он находится в парижской тюрьме и ожидает передачи дела о своей последней афере с лже-министром в суд.

Интересно, что в начале 2019 года звонки от имени ле Дриана возобновились. Пока не ясно, что это было — так друзья Шикли пытались обмануть следственные органы, снимая с него вину, или это бывшие подельники Жильбера захотели снова заработать на придуманной им схеме. В феврале трое граждан Франции и Израиля были арестованы в Тель-Авиве. После этого звонки прекратились.

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