В Тбилиси тысячи протестующих штурмуют парламент из-за выходки российского депутата (видео)

Мир

В четверг, 20 июня, Тбилиси охватили массовую беспорядки. На акцию протеста к зданию парламента Грузии вышли тысячи возмущенных граждан. Они требуют отставки членов правительства и глав всех силовых ведомств республики. Участники митинга попытались прорваться в двор здания парламента. Им помешала полиция. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. Демонстранты бросали в полицейских бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Также сообщается о том, что полицейские использовали резиновые пули.

Как сообщают грузинские СМИ, к парламенту стянуты бойцы спецназа и спецтехника. Прибывший туда же министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария призвал участников митинга немедленно прекратить незаконные действия и насилие. Он обратился к участникам акции с призывом. «В первую очередь, я призываю каждого гражданина, который стоит на площади и, может быть, выражает справедливый протест, однозначно подчиниться требованиям полиции. То, что тут происходит, называется штурмом государственных институтов», — объяснил Гахария суть своих требований. Он также обвинил «определенные политические силы» в умышленной организации беспорядков. При этом министр подчеркнул, что готов уйти в отставку, если возникнет необходимость.

Поздно вечером в здание парламента вошел премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Пока не ясно, чем закончится акция протеста, но зато предельно ясно, что послужило поводом для ее начала.

В четверг, 20 июня, в Тбилиси начала свою работу 26-я Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). В Грузии она проводится впервые. В столицу республики прибыли более 100 делегатов из 20 стран мира, в том числе из России. Российскую делегацию возглавлял депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

Для проведения генассамблеи МАП было предоставлено здание парламента Грузии. На открытии сессии Гаврилов занял кресло спикера парламента. Тогда грузинские депутаты, представляющие оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», попытались изгнать российскую делегацию. «Если государство не защищает нашу страну от российских оккупантов, то мы, как минимум, защитим этот зал. Это мероприятие не состоится с участием российских делегатов!», — заявила депутат от «Европейской Грузии» Елена Хоштария с трибуны.

Оппозиция указывала на тот факт, что Гаврилов ранее в своих выступлениях не раз заявлял, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые являются непризнанными республиками. Международное сообщество считает их территорией Грузии.

Когда у стен парламента начался массовый митинг протеста, российская делегация решила покинуть Тбилиси. Ее члены сначала отправились в отель, оттуда их привезли в аэропорт. Делегация в полном составе уже улетела в Москву.

Но после этого акция протеста не завершилась. Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури, которые, по их мнению, должны нести ответственность за произошедший инцидент.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе сделал следующее официальное заявление: «Очень тяжело видеть депутата страны-оккупанта у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии! Этот факт наносит ущерб нашей идее свободы, вредит грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам с призывом незамедлительно объяснить обществу причины того, что произошло и жестко отреагировать на случившееся!»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили в своем заявлении назвал недопустимым ведение какого-го то форума в парламенте Грузии под руководством представителя страны-оккупанта. «Я уже поговорил с председателем парламента и выразил свою жесткую позицию и, конечно, моя рекомендация была незамедлительно прервать заседание», — заявил Иванишвили.

Пока появление Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии помощники Иванишвили объясняют ошибкой службы протокола. Якобы, ее представители не знали, что депутат Госдумы России должен открывать сессию.

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