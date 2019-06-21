- 04:50 «Люблю и буду любить Брэда Питта»: Дженнифер Энистон удивила неожиданным признанием
- 04:25 Бывшая жена любовника Собчак полностью обнажилась в Сети
- 03:55 Конгрессмены одобрили выделение Украине 700 млн долларов поддержки в 2020 году
- 03:25 Некоторые любят женщин постарше: бабушка семерых внуков ушла в секс-индустрию ради благополучия семьи
- 02:47 «Реальная красота»: магазин похвалили за использование в рекламе пышнотелой модели в купальнике
- 02:28 Протесты в Грузии: спецназ с помощью водометов оттеснил протестующих от здания парламента
- 01:38 Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого вернули на место преступления
- 01:05 Десятки человек: названо количество пострадавших в столкновениях под парламентом Грузии
- 00:49 В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука
- 00:35 Порошенко поблагодарил ЕС за продление "крымских" санкций против России
- 20.06 23:30 В Тбилиси тысячи протестующих штурмуют парламент из-за выходки российского депутата
- 20.06 23:27 Мать убийцы 11-летней девочки в Ивановке отказалась от сына
«Люблю и буду любить Брэда Питта»: Дженнифер Энистон удивила неожиданным признанием
Несмотря на то, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, актриса сохранила к экс-супругу романтические чувства к своему экс-супругу. Об этом пишет Семь дней со ссылкой на The Mirror.
«Я люблю Брэда, я его действительно люблю, и буду любить до конца дней! Он просто потрясающий мужчина!» — таким откровенным признанием 50-летняя Энистон поразила всех в своем недавнем интервью.
«Я ни секунды не жалею о том, что мы были женаты. И я считаю, что мне необычайно посчастливилось стать его супругой. Мы провели вместе семь очень ярких лет, многому научили друг друга. И нам было весело! Мы помогали друг другу, у нас были чудесные, хотя и непростые отношения…» — заявила актриса.
Издание предполагает, что Энистон, похоже, полностью простила Питта, который в свое время изменил ей с Джоли, а потом и вовсе бросил Дженнифер ради Анджелины. Во всяком случае, теперь актриса никого не винит в своем разводе, утверждая, будто ее брак распался только потому, то они с Питтом «оказались тогда на разных страницах в своей жизни».
Заметим, что с того времени когда Дженнифер заявила, что завершила свой второй брак — с Джастином Теру, ее фанаты с нетерпением ждут, когда же она вернется к Питту, считая, что это просто неминуемо. Ведь Брэд, с тех пор, как расстался с Анджелиной в сентябре 2016, свободен. А о том, что Дженнифер и Брэд сохранили чувства друг к другу, фанаты подозревали еще до откровений, сделанных на днях актрисой.
Более того, в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Энистон и Питт, якобы, дважды в этом году выбирались на романтические каникулы вдвоем. В первый раз — в феврале — на курорт в Кабо Сан Лукас в Мексике. А во второй — совсем недавно. Как утверждает издание The Globe, Дженнифер и Брэд побывали на тайном совместном отдыхе в Италии, организованном для них другом Питта — Джорджем Клуни. Так что, кто знает, может актриса и правда воссоединится со своим экс-супругом?
«ФАКТЫ» писали, что, оказывается, Питт в свое время обидел не только Дженифер: даже знаменитый боксер с железными кулами Майк Тайсон застал его однажды в постели своей жены.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?