«Люблю и буду любить Брэда Питта»: Дженнифер Энистон удивила неожиданным признанием

Шоу-бизнес

Несмотря на то, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, актриса сохранила к экс-супругу романтические чувства к своему экс-супругу. Об этом пишет Семь дней со ссылкой на The Mirror.

«Я люблю Брэда, я его действительно люблю, и буду любить до конца дней! Он просто потрясающий мужчина!» — таким откровенным признанием 50-летняя Энистон поразила всех в своем недавнем интервью.

«Я ни секунды не жалею о том, что мы были женаты. И я считаю, что мне необычайно посчастливилось стать его супругой. Мы провели вместе семь очень ярких лет, многому научили друг друга. И нам было весело! Мы помогали друг другу, у нас были чудесные, хотя и непростые отношения…» — заявила актриса.

Издание предполагает, что Энистон, похоже, полностью простила Питта, который в свое время изменил ей с Джоли, а потом и вовсе бросил Дженнифер ради Анджелины. Во всяком случае, теперь актриса никого не винит в своем разводе, утверждая, будто ее брак распался только потому, то они с Питтом «оказались тогда на разных страницах в своей жизни».

Заметим, что с того времени когда Дженнифер заявила, что завершила свой второй брак — с Джастином Теру, ее фанаты с нетерпением ждут, когда же она вернется к Питту, считая, что это просто неминуемо. Ведь Брэд, с тех пор, как расстался с Анджелиной в сентябре 2016, свободен. А о том, что Дженнифер и Брэд сохранили чувства друг к другу, фанаты подозревали еще до откровений, сделанных на днях актрисой.

Более того, в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Энистон и Питт, якобы, дважды в этом году выбирались на романтические каникулы вдвоем. В первый раз — в феврале — на курорт в Кабо Сан Лукас в Мексике. А во второй — совсем недавно. Как утверждает издание The Globe, Дженнифер и Брэд побывали на тайном совместном отдыхе в Италии, организованном для них другом Питта — Джорджем Клуни. Так что, кто знает, может актриса и правда воссоединится со своим экс-супругом?

«ФАКТЫ» писали, что, оказывается, Питт в свое время обидел не только Дженифер: даже знаменитый боксер с железными кулами Майк Тайсон застал его однажды в постели своей жены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter